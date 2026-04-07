Suicidios en las fuerzas de seguridad: un nuevo caso en Bahía

Crece la preocupación en Bahía a raíz de los suicidios de efectivos policiales.

La preocupación por la salud mental de agentes de seguridad crece en la comunidad bahiense, después de que en las últimas horas otro policía de corta edad se quitara la vida.

El fallecido prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de esta ciudad, y fue hallado sin vida por su madre.

De acuerdo con la información inicial, antes de tomar la drástica decisión el joven de 20 años al parecer envió mensajes por medio de WhatsApp para despedirse de su familia y amigos.

Una gran cantidad de compañeros de la fuerza participó esta mañana del velatorio del oficial en la funeraria Ferrandi, y a las 11.30 se realizará la inhumación en el cementerio municipal.

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A fines de febrero, otro efectivo policial, de 26 años, se suicidó y su cuerpo fue encontrado en El Pinar.

Problemática

Esta problemática no abarca sólo a las instituciones de seguridad provinciales, sino también a las federales y a las Fuerzas Armadas.

De hecho, recientemente también se quitó la vida un uniformado de la Policía Federal en cercanías de la terminal de colectivos de Merlo.

El hombre, de 44 años de edad, aparentemente tenía dificultades económicas y se lo había comentado a sus colegas.

Ayuda

Ante situaciones de emergencia, comunicarse con la línea de salud 107.

En prevención y atención trabajan la Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental y el equipo Red de Vidas (4551159 - 2914261642).

Desde todo el país podés contactarte con el Centro de Asistencia al Suicida: 0800-345-1435 o 135.