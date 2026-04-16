Cayó un hombre con antecedentes vinculado a una entradera

El robo con el cual se vincula a Vázquez Castillo se registró en Zelarrayán al 2000. Fotos: archivo La Nueva.

La Policía detuvo en las últimas horas, por el delito de encubrimiento relacionado con una violenta entradera, a un hombre con fuertes antecedentes.

Se trata de Salomón Jesús Vázquez Castillo, de 43 años, quien fue arrestado ayer cuando llegaba en un vehículo particular al centro de salud del barrio Vista Alegre (Adrián Veres al 2.000) y personal de la DDI, en vigilancia, lo atrapó.

El delito que dio origen a esta investigación se produjo el 2 de septiembre de 2024 en la vivienda de Zelarrayán al 2.000, cuando dos delincuentes armados ingresaron por una ventana trasera, golpearon y maniataron a la propietaria, una mujer de 71 años, y la despojaron de joyas de oro, 60.000 pesos y un Ford Ka, que luego fue abandonado.

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Distintas tareas de inteligencia criminal y el análisis de las cámaras de seguridad (tanto privadas como del CEUM) llevaron a sospechar de Castillo Salomón y de Luján Araceli Linares (27) como autores del hecho.

Días después del asalto se realizaron sendos allanamientos en 25 de Mayo al 2.100 y Guiraldes al 600, que permitieron el secuestro de dinero, joyas y teléfonos celulares, aunque luego la Fiscalía dispuso la libertad de ambos.

Sin embargo, la víctima pudo reconocer elementos secuestrados y se vinculó a Vázquez Castillo, al menos, con el delito de encubrimiento.

Tras un análisis de la telefonía celular secuestrada, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó a fines de febrero pasado la detención del hombre, aunque recién pudo ser localizado ayer.

Otro sospechoso

La DDI de Bahía Blanca, por otra parte, arrestó a Fernando René Navarro (55), acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

Se lo vincula con un delito cometido el 26 de marzo en Alvarado al 1.600, cuando un hombre de 73 años y su mujer, de 69, fueron interceptados al salir al patio por dos encapuchados.

Uno de ellos agredió al dueño de casa con un revólver, los obligaron a entrar a la casa, los ataron y se llevaron unos 90 mil pesos, alhajas y armas.

La investigación estableció que los delincuentes escaparon en un Ford Focus gris y, a partir de ese dato, se pudo individualizar a Navarro.

Ayer se realizó un allanamiento en Yapeyú al 900, donde se secuestró el auto, un celular, zapatillas y un anillo de oro con iniciales.

En consecuencia, Navarró quedó detenido, al acreditarse su participación en el robo.