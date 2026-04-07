Exposé contra Miranda: el giro clave del tráiler de “El Diablo viste a la moda 2"

20th Century Studios difundió un nuevo tráiler de “El Diablo viste a la moda 2” y crece la expectativa por la llegada de la película que revoluciona las redes sociales. Con la vuelta del elenco original y nuevos nombres que se suman, el film que llega a los cines el próximo 30 de abril ya se encuentra entre los favoritos para una nominación a los Premios Oscar.

La trama de la película quedó expuesta en el último avance que fue revelado hace unas horas, llegando casi a medio millón de reproducciones a tan solo dos horas de su publicación.

En las imágenes que ya repercutieron en las redes, Andy Sachs (Anne Hathaway) ya no es la asistente novata que vimos en la primera entrega; más bien es una periodista especializada y con una personalidad distinta.

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En un giro de eventos, Andy vuelve a la redacción de Runway, pero para un rol crucial para la empresa: ser la encargada del departamento de gestión de crisis luego de que la editora Miranda Priestly (Meryl Streep) atraviesa una masiva cancelación.

Pero no todo es sencillo porque, fiel a su estilo cruel, Miranda le hace saber que ella no la contrató y que solo espera que falle. Sin embargo, Andy no se cierra ante la negativa de su jefa y, después de un consejo de su amiga, busca sacarle provecho a la situación.

"Podrías escribir un libro... el definitivo exposé sobre Miranda Priestly", revela el tráiler.

La tensión del filme radica en si Andy sacrificará su ética por el éxito personal o si finalmente destruirá el mito de Miranda. (NA)