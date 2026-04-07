Qué es el “lado oscuro” de la Luna y por qué es clave en la misión Artemis II

El llamado “lado oscuro” de la Luna es una de las expresiones más conocidas, aunque también una de las más malinterpretadas, ya que no se trata de una zona permanentemente oscura, sino de la cara del satélite que no puede verse desde la Tierra.

Esto ocurre porque la Luna rota sobre su eje al mismo tiempo que orbita nuestro planeta, lo que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra, mientras que la otra permanece oculta para los observadores terrestres.

Esta región recibe luz solar al igual que el lado visible, pero nunca es observable desde nuestro planeta, lo que durante siglos generó mitos y teorías sobre su composición.

Desde el punto de vista científico, el “lado oculto” presenta diferencias importantes con la cara visible, como una corteza más gruesa y una menor presencia de “mares” lunares, lo que lo convierte en un área clave para el estudio geológico del satélite.

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En el marco de la misión Artemis II, los astronautas sobrevolarán esta región en un momento crítico del viaje, en el que además se producirá una pérdida temporal de comunicación con la Tierra debido a la interferencia del propio cuerpo lunar.

El estudio de esta zona permitirá obtener información fundamental para futuras misiones, incluyendo posibles lugares de exploración y el desarrollo de nuevas tecnologías para la navegación en el espacio profundo. (NA)