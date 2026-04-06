En vivo: la tripulación de la misión Artemis II ya está lista para comenzar el sobrevuelo lunar

Después de un descanso, la tripulación de Artemis II ya está despierta y comienza los preparativos para el sobrevuelo lunar de este lunes, el primero realizado por humanos desde la misión Apolo 17, en 1972.

La canción “Good Morning”, de Mandisa y TobyMac, sonó mientras los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, despertaban a tan solo 30.200 kilómetros de la Luna.

Además, la tripulación también recibió un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025.

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“¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo", comenzó el mensaje.

"Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra", completó.

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