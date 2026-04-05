Satélite argentino en la misión Artemis II: “La misma NASA pensaba que no íbamos a poder hacerlo”

“Es muy dificil. De los 60 países que se presentaron se eligieron 4. De esos 4, todos podían poner este satélite en órbita, con la cápsula Orión, pero la misma NASA no pensaba que íbamos a poder hacerlo, no por una cuestión argentina, sino porque los tiempos y los plazos eran muy cortos", explicó el ingeniero aeroespacial Facundo Pasquevich. responsable de de Integración Mecánica del microsatélite nacional Atenea, que completó recientemente con éxito su misión en Artemis II de la NASA, aportando datos clave para futuras misiones

"Un dato de color para resaltar respecto a la calidad del trabajo que se hizo fue que de los 4 satélites: uno de Alemania, uno de Arabia Saudita, uno de Corea del Sur y el nuestro; solamente 2 pudieron establecer un enlace de comunicación correcto, y eso también es importante, ya que uno de ellos fue el argentino, agregó.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) detalló que los datos fueron recibidos por estaciones preparadas en Córdoba y Tierra del Fuego, que estuvieron coordinadas con estaciones internacionales, que participan de la misión Artemis II.

Este satélite operó por 20 horas y rompió marcas nacionales, validando tecnología en el espacio profundo. Desde el gobierno argentino celebraron el hecho, señalando que es “un hito en materia espacial de la República Argentina” y que a la vez “consolida la cooperación de nuestro país con Estados Unidos y la comunidad internacional de primer nivel en este tipo de actividades”.

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Con un comunicado de la Oficina del Presidente, el gobierno detalló: “Argentina vuelve a ser parte del concierto de las Naciones que hacen historia y esto no es casualidad. Es el resultado de un cambio de paradigma impulsado por el Presidente Javier Milei, quien marcó un rumbo claro de inserción global y de excelencia. Hoy el mundo nos elige por nuestra confiabilidad, seguridad y vanguardia tecnológica”.

Así las cosas, Atenea pudo emitir los datos que fueron recibidos sin problemas en las estaciones terrestres, concluyendo sus operaciones a las 20.42 horas. Formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria y mientras estuvo operativo envió telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas hacia las estaciones que se habían designado en Córdoba y Tierra del Fuego.

El microsatélite Atenea se ocupó de la medición de niveles de radiación desde la órbita baja terrestre hacia regiones más alejadas como la evaluación del comportamiento de componentes electrónicos sometidos a ambientes de alta exigencia. Atenea se transformó en el satélite nacional que alcanzó la mayor distancia respecto de la Tierra, ya que la primera señal fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia y la segunda superó los 70.000 kilómetros, representando un récord para la Argentina.

Atenea permitó ensayar comunicaciones a gran escala en un contexto operativo real. Además de probar enlaces de comunicación de largo alcance, validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación y analizó señales de navegación en altitudes superiores. De acuerdo a lo informado por la CONAE, “los datos recolectados serán clave para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica”.

En este proyecto liderado por la CONAE, participaron también la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la empresa argentina VENG S. (NA)