Artemis II se encuentra a mitad de camino de su viaje a la Luna

Artemis II, la misión histórica que busca el regreso del ser humano a la Luna por primera vez en más de 50 años, se encuentra a mitad de camino tras iniciar el tercer día del viaje.

La NASA informó que la nave Orion fue captada a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros del satélite, donde se espera que arribe a la cara oculta el próximo lunes.

La tripulación, integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, todos ellos con una amplia experiencia en viajes espaciales, transitará la mayor distancia jamás recorrida desde el tercer planeta del sistema solar: 406.773 kilómetros.

Apolo 13, integrada por Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise alcanzó en 1970 los 400.171 kilómetros.

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La Tierra vista desde la nave Orión

Las imágenes de la Tierra

La NASA difundió fotografías impresionantes de la Tierra captadas por la misión Artemis II, con continentes como África y Europa claramente visibles, además de fenómenos como auroras boreales y reflejos de la luz solar sobre la atmósfera.

La Tierra vista desde la nave Orión

Las imágenes fueron tomadas durante los primeros días del vuelo, luego de que la nave abandonara la órbita terrestre y se dirigiera al espacio profundo tras la maniobra de inyección translunar. (NA)