Bahía Blanca también aparece en la primera imagen de la Tierra tomada por la misión Artemis II

La fotografía fue tomada desde la nave Orion cuando la tripulación comenzaba a alejarse de la órbita terrestre

La primera imagen de la Tierra captada por astronautas de la misión Artemis II no solo representa un hito tecnológico en el regreso de la exploración humana hacia la Luna. También ofrece una escena inesperadamente cercana para quienes observan desde el sur bonaerense. Entre los puntos luminosos visibles en la superficie terrestre aparece Bahía Blanca, identificable dentro del mapa nocturno del país.

La fotografía fue tomada desde la nave Orion cuando la tripulación comenzaba a alejarse de la órbita terrestre. A medida que la distancia crece, el planeta se presenta como una esfera en penumbra donde las luces artificiales delinean la presencia humana. En ese entramado, las grandes ciudades destacan con claridad, pero también lo hacen nodos urbanos estratégicos como Bahía Blanca.

La visibilidad de la ciudad no es casual. Su condición de polo portuario, industrial y energético en el sur de la provincia de Buenos Aires la convierte en un punto de referencia dentro del sistema eléctrico y logístico nacional. Esa intensidad de actividad se traduce, literalmente, en luz, lo que permite que sea captada incluso desde miles de kilómetros de distancia.

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El registro forma parte de una serie de imágenes difundidas por la NASA en el marco de una misión que marca el regreso de vuelos tripulados hacia las cercanías de la Luna después de más de medio siglo. A diferencia de las misiones del programa Apolo, Artemis incorpora nuevas tecnologías de observación que permiten obtener imágenes de mayor definición y sensibilidad lumínica.

Además del valor simbólico, las fotografías tienen utilidad científica. Permiten estudiar la atmósfera terrestre, los patrones de iluminación nocturna y fenómenos naturales como auroras o formaciones nubosas. En ese contexto, cada punto de luz aporta información sobre la actividad humana y su distribución en el planeta.