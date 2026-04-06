Artemis II se aproxima a la Luna y comienza uno de los momentos más importantes de la misión

La misión Artemis II dio este lunes un paso decisivo rumbo a la Luna: la nave Orión, con cuatro astronautas a bordo, ingresó en la “esfera de influencia lunar”, el punto en el que la gravedad del satélite comienza a dominar sobre la de la Tierra, según confirmó la NASA.

Este hito marca el inicio de la fase final del viaje, en la que la atracción gravitatoria de la Luna guiará la nave para rodearla y luego impulsarla de regreso al planeta sin necesidad de propulsión adicional.

La tripulación está compuesta por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, en una misión que busca consolidar el regreso humano a las cercanías del satélite natural tras más de medio siglo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La tripulación completó una prueba de pilotaje manual y revisó su plan de observación científica para fotografiar accidentes geográficos de la Luna.

Los astronautas desayunaron huevos revueltos y café al ritmo de "Pink Pony Club" de Chappell Roan, y el comandante Reid Wiseman destacó la alegría de poder hablar con sus hijas desde el espacio.

En su sobrevuelo, que alcanzará unas 4000 millas de la superficie, observarán la Luna completa, incluidos ambos polos, desde un ángulo nunca antes visto por humanos.

La misión busca recopilar datos inéditos sobre la cápsula Orion y se inscribe en un plan de la NASA para establecer una presencia lunar sostenida, con un alunizaje previsto para 2028.

Datos importantes:

-Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026.

-No va a alunizar: su misión es rodear nuestro satélite y volver, para probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo.

-El objetivo principal es preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.

-El lunes 6 de abril será el momento más importante del viaje: Orion hará el sobrevuelo de la Luna. La ventana principal empezará cerca de las 15:45 de Argentina y el punto de mayor acercamiento está previsto para alrededor de las 20. (TN)