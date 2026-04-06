Operativo en los barrios San Martín y Juan Lopes: cayeron tres prófugos de la justicia

Personal de Comisaría Primera llevó adelante este lunes de 18 a 22 un operativo de saturación denominado “Zonas Calientes” en los barrios Juan Lopes y San Martín, con el apoyo de efectivos de Policía Local Motorizada y del Destacamento Patagonia.

En el marco del operativo fueron detenidos Alan Gastón Mittelstadt (29 años), Franco Pablo Rodríguez (22) y Gonzalo Jara Pinto (40), quienes registraban distintos requerimientos judiciales vigentes.

Se instalaron retenes fijos y móviles en distintos puntos estratégicos, siendo el primero de ellos en la intersección de Brown y Estados Unidos, donde fue detenido Mittelstadt, quien registraba una captura activa por el delito de robo, solicitada por el Juzgado de Paz de Chascomús.

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Más tarde, en Pedro Pico y Teniente Farías, fue aprehendido Rodríguez, sobre quien pesaba un comparendo compulsivo activo solicitado por el Juzgado de Garantías N°4 en el marco de una causa por desobediencia y abuso sexual.

En ese mismo sector, también se concretó la detención de Jara Pinto, quien tenía un pedido de paradero activo emitido por el Juzgado de Familia N° 2 por una causa de violencia familiar, en el marco de la Ley 12.569.

Estos operativos se llevan adelante en coordinación con la Jefatura Departamental, con el objetivo de reforzar la prevención y dar respuesta a las demandas vecinales.