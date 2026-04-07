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Básquetbol.

Pasó al próximo martes el partido previsto para hoy por la LBB Plata

Tenían que jugar el reprogramado La Falda y El Nacional.

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Se postergó para el próximo martes el partido entre La Falda y El Nacional, que estaba previsto disputarse esta noche, completando la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Carlos Spaccesi".

La ABB accedió al pedido de los clubes y finalmente el encuentro que había sido postergado por la humedad el último martes, se jugará dentro de una semana en el Lili Pisani.

De esta manera, el torneo continuará con la cuarta fecha, que se disputará el viernes con 9 de Julio-Comercial, San Lorenzo-Argentino, El Nacional-Sportivo, Bahía Basket-Ateneo, Altense-La Falda y Espora-Velocidad.

 

Posiciones

1º) Altense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Ateneo, 5 (2-1)

2º) San Lorenzo, 5 (2-1)

2º) Velocidad, 5 (2-1)

2º) Sportivo, 5 (2-1)

2º) Argentino, 5 (2-1)

2º) Comercial, 5 (2-1)

9º) Bahía Basket, 3 (0-3)

9º) Espora, 3 (0-3)

11º) El Nacional, 2 (0-2) (*)

11º) La Falda, 2 (0-2) (*)

(*) Tienen un partido pendiente.

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