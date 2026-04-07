Pasó al próximo martes el partido previsto para hoy por la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Se postergó para el próximo martes el partido entre La Falda y El Nacional, que estaba previsto disputarse esta noche, completando la tercera fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Carlos Spaccesi".

La ABB accedió al pedido de los clubes y finalmente el encuentro que había sido postergado por la humedad el último martes, se jugará dentro de una semana en el Lili Pisani.

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De esta manera, el torneo continuará con la cuarta fecha, que se disputará el viernes con 9 de Julio-Comercial, San Lorenzo-Argentino, El Nacional-Sportivo, Bahía Basket-Ateneo, Altense-La Falda y Espora-Velocidad.

Posiciones

1º) Altense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Ateneo, 5 (2-1)

2º) San Lorenzo, 5 (2-1)

2º) Velocidad, 5 (2-1)

2º) Sportivo, 5 (2-1)

2º) Argentino, 5 (2-1)

2º) Comercial, 5 (2-1)

9º) Bahía Basket, 3 (0-3)

9º) Espora, 3 (0-3)

11º) El Nacional, 2 (0-2) (*)

11º) La Falda, 2 (0-2) (*)

(*) Tienen un partido pendiente.