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Básquetbol.

Altense, único invicto: Ateneo bajó a 9 de Julio y San Lorenzo a Sportivo, por la LBB Plata

Por la tercera fecha, también ganaron Argentino y Comercial. Suspendido por humedad La Falda-El Nacional.

Bruno D'Amico rompió en medio de la pintura de Velocidad. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Altense quedó como único invicto y despojó de esa condición a Velocidad, al que superó, 64 a 55, en el partido destacado de la tercera fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Entre Aceituno y Mandolesi se encargan de Lera.

Calderone no llegó a la pelota, sí a la cabeza de Pordomingo.

En tanto, Ateneo bajó a 9 de Julio, que también llegaba imbatido, venciendo 68 a 66 y San Lorenzo hizo lo propio frente a Sportivo Bahiense, otro que sabía solo de alegrías, superándolo 63 a 56.

Agustín Amore se hace grande ante Juan Ignacio De Pástena.

Joaquín Coria agarra la pelota como una "naranja".

Completando la programación, Argentino derrotó a Bahía Basket (en Olimpo), 79 a 65 y Comercial a Espora, 85 a 51.

En tanto, fue suspendido La Falda-El Nacional, a raíz de la humedad.

 

Velocidad 55, Altense 64

Altense volvió a ganar y esta vez se despegó del resto, para quedar puntero en soledad, tras la victoria frente a Velocidad, 64 a 55.

Una muestra de reparto de juego fue que solo Braian Baier llegó al doble dígito en puntos (11), más allá de los bajos porcentajes globales

Velocidad (55): S. Dutari (15), F. Berdini (1), A. Calderone (3), A. Icasto (8), B. Mandolesi (3), fi; S. Ferrari (12), G. Berdini (1), B. Aceituno (8), V. Périga (4) y J. Barco. DT: Alan Rava.

Altense (64): M. Ortega (8), E. Pordomingo (5), L. Jaimes (7), N. Zanabria (7), B. D'Amico (7), fi; B. Baier (11), J.M. Bicondoa (5), A. Lera (8), N. Altamirano (5), M. Simoncini (1), J. Gómez y G. Simoncini. DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Velocidad, 11-13; 29-33 y 48-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

 

Ateneo 68, 9 de Julio 66

Ateneo se tomó revancha de la derrota inicial ante Altense y sobre el final, en el regreso a su cancha, venció a 9 de Julio, 68 a 66.

Ateneo (68): M. Leiva (6), F. Percello, B. Sacomani (9), G. Mallemaci (22), D. Ezcurra (13), fi; N. Bejarano (6), T. Gómez Lepez (7), J. Margiotta, L. Gómez (2) y T. Pozzi (3). DT: Alexis Amarfil.

9 de Julio (66): A. Pena (12), R. Blanco (4), M. Costa (5), L. Vecchi (3), F. Escobar (23), fi; B. Rodríguez (5), L. Lucchetti (10) y S. Villegas (4). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Ateneo, 17-25; 33-41 y 57-56.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.⁩

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

 

Sportivo Bahiense 56, San Lorenzo 63

San Lorenzo se recuperó de la derrota en el debut y derrotó a Sportivo, de visita, 63 a 56.

Sportivo (56): M. Boccatonda (11), G. Martínez (2), U. Montes (11), A. Amore (9), M. Ayala (11), fi; G. Stach (11), E. Miguel, J. Tuero (1), L. Spinaci y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

San Lorenzo (63): R. Aguirre (4), L. Fernetich (6), J.I. De Pástena (17), F. Mariezcurrena (10), J. Coria (4), fi; M. Martínez (4), N. Herbik, J.P. Fuentes (14), J.N. Diez (2), S. Calvo (2) y S. Seewald. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: Sportivo, 16-18; 27-36 y 38-48.

Árbitros: Emanuel Sanchez, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco⁩.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

 

Argentino 79, Bahía Basket 65

Con altibajos y a pesar de sufrir un parcial de 24-8 que lo dejó abajo en el marcador, Argentino se recuperó y derrotó a Bahía Basket, 79 a 65 (último cuarto, 26-9).

Argentino (79): J.P. Paronetto (2), N. Antonelli (9), J.C. Reschini (3), A. Puentes (12), M. Montanaro (2), fi; G. Parrotta (8), S. Boyé (2), F. Malmesi (14), B. Ugolini (15), J. Gonzalía (6), S. Suanez (2) y F. Durando (4). DT: Andrés Iannamico.

Bahía Basket (65): F. Salce (1), A. Durand (2), E. Kloster (19), M. Morando (8), S. Ponzoni (11), fi; E. Jaime (15), J.C. Mambretti (3), J.M. Vázquez, S. Russi (6) y B. Dutari DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Argentino, 25-13; 45-32 y 53-56.

Árbitros: Horacio Sedán, Néstor⁩ Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

 

Comercial 85, Espora 51

Comercial defendió su localía y superó sin inconvenientes a Espora, por 85 a 51.

Comercial (85): G. Barcala (10), M. Maina (15), L. Orellano (27), F. Cardone (5), M. Álvarez (8), fi; J.C. Iturbide (4), R. Lorenzo (7), R. Manghi (2), L. Hermosilla (2), F. Asensi (4) y J. Hassanie (1). DT: Gustavo Candia.

Espora (51): M. Pascual (6), A. Miguez, N. Cornago (8), L. Ruiz (13), T. Galant (6), fi; J.M. Coronel (4), M. Veliz (5), M. Achor (2), J. Martínez (5), I. Costanzo, J. Salinas y B. Florentín (2). DT: Juan Gilberto Soldini.

Cuartos: Comercial, 18-16; 43-26 y 68-36.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Fabrizio Rey.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

 

La próxima

La cuarta fecha se disputará el viernes 10 y contará con los partidos 9 de Julio-Comercial, San Lorenzo-Argentino, El Nacional-Sportivo, Bahía Basket-Ateneo, Altense-La Falda y Espora-Velocidad.

 

Posiciones

1º) Altense, 6 puntos (3-0)

2º) 9 de Julio, 5 (2-1)

2º) Ateneo, 5 (2-1)

2º) San Lorenzo, 5 (2-1)

2º) Velocidad, 5 (2-1)

2º) Sportivo, 5 (2-1)

2º) Argentino, 5 (2-1)

2º) Comercial, 5 (2-1)

9º) Bahía Basket, 3 (0-3)

9º) Espora, 3 (0-3)

11º) El Nacional, 2 (0-2) (*)

11º) La Falda, 2 (0-2) (*)

(*) Tienen un partido pendiente.

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