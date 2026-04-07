Golf: el Norpatagónico empieza a vivirse en Palihue

El Club de Golf Palihue comenzará a vivir hoy su gran semana, que tendrá como evento principal el histórico Abierto Norpatagónico.

La actividad inicará hoy con la tradicional competencia destinada a profesionales y jugadores amateurs, para socios, sponsors e invitados.

En total, serán 18 equipos que le darán vida al recorrido que oficiará de previa a la 45º edición del Abierto.

El mismo se disputará desde el miércoles y hasta el sábado, reuniendo a los mejores profesionales y aficionados de la Argentina.

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Será el cuarto evento del Tour Profesional de Golf Argentino y además se unirá al calendario del Ránking de aficionados de la Asociación Argentina de Golf.

El torneo que se disputa desde 1969 tendrá un nuevo recorrido para este año, diferente al de las últimas ediciones.

Esto se debe a que desde el Club se decidió reemplazar 4 hoyos del tradicional recorrido por cuatro del recorrido Oeste, lo que modificó el orden de los hoyos y redondeó un recorrido de 6458 yardas.

Como consecuencia de esta modificación, además, se jugará con par -70 y no -71 como fue hasta el año pasado.

*¡Mirá quién viene!

La 45º edicicón del Abierto Norpatagónico tendrá al último campeón, a antiguos ganadores y un regreso especial.

De esta manera, el vigente ganador de la competencia, César Costilla, dirá presente una vez más en Bahía.

También, Andrés Gallegos, que viene de ganar en General Pico (La Pampa) y quien fuera campeón del Norpatagónico en 2020 y 2022.

A la vez estará, entre otros, el líder del ránking Mauro Báez, además de jugadores de renombre y experiencia como el suarense Julián Etulain, Nelsón Ledesma y Félix Córdoba.

Asimismo significará el regreso del bahiense Miguel Carballo, quien regresa al torneo luego de 10 ediciones.