Reclamos por la instalación de postes en el medio de las veredas

El concejal de Bien Común Daniel Medina exigió respuestas al Municipio rosaleño por los postes que instaló en medio de las veredas una empresa de telecomunicaciones.

En las últimas horas, vecinos de un sector del barrio Ciudad Atlántida reclamaron por la colocación de postes de plástico obstaculizando el paso peatonal y otros inconvenientes.

"La norma es clara: el Concejo Deliberante es quien debe autorizar las extensiones de las redes de postes, cosa que no ha sucedido —dijo Medina—. En este caso se rompieron veredas y se generaron barreras que afectan a los vecinos."

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"Todo ha sido hecho de forma irregular y sin cumplir con ordenanzas vigentes. La Comuna debe informar por qué no han seguido los procedimientos y quién autorizó estos trabajos, en caso de que se hayan realizado actuaciones por parte del Municipio. De ser así, hay una responsabilidad personal de los funcionarios que actuaron", agregó.

Además de las roturas de veredas sin permisos y indebida colocación de los postes, Medina pide explicaciones sobre la erradicación y recambio de los postes de madera en el radio urbano del distrito para un lapso de cinco años, según fija la Ordenanza 4.297 de marzo del 2024.

"Las autoridades locales deben informar cómo están haciendo cumplir las ordenanzas en un tema que actualmente afecta las veredas y la estabilidad de estructuras. El estado que le exige a los vecinos el cumplimiento de las normas no puede tener una conducta diferente y con más razón cuando dichas ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad", se quejó.

En las últimas horas, una cuadrilla de operarios del Municipio cortó el cableado y retiró los postes que habían sido recientemente colocados en dos cuadras de calle Dorrego.