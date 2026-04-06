Punta Alta: condenan a un hombre con antecedentes por venta de drogas

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Enzo Javier Cortés a cumplir la pena de 4 años y 1 mes de prisión, por haber tenido cocaína y marihuana para la venta en Punta Alta.

Según la causa, investigada por la UFIJ N° 19, su captura se produjo el 20 de marzo de 2025 cuando personal de la Estación de Policía Comunal de Coronel Rosales observó una moto transitar por la calle Salta, a contramano.

Al intentar detener su marcha, el conductor hizo caso omiso y escapó, hasta que fue interceptado en Salta y 17 de Febrero.

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El motociclista -Cortés- llevaba una riñonera en cuyo interior observaron "flores de color verdosa símil marihuana en gran porte", encontrándose "en el fondo de la misma 5 bochas de nylon conteniendo sustancia símil cocaína, como así también otra bocha de flor de color verdosa símil marihuana, una pastilla suelta y un frasco de pequeñas dimensiones que en su interior contenía una sustancia blanca y 42.650 pesos argentinos".

Al secuestrarle el teléfono celular se descubrieron numerosas conversaciones que daban cuenta de la actividad delictiva que desarrollaba.

Se computó como agravante los antecedentes condenatorios que registra, entre los que se encuentran lesiones leves, amenazas y desobediencia

En la presente causa, Cortés fue condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.