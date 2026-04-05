Invertir en tiempos de volatilidad: qué recomiendan los expertos para el segundo trimestre de 2026

La guerra en Medio Oriente generó volatilidad en todo el mundo financiero. Los mercados de acciones experimentan fuertes vaivenes, incluso dentro de la misma jornada. El precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares y la incertidumbre está a la orden del día.

En ese escenario, arrancó el segundo trimestre de 2026 y quienes tienen algún ahorro se preguntan en qué invertirlo. Según los agentes de Bolsa, los fondos de inversión y los bonos de empresas aparecen como las principales alternativas. En pesos, también se destacan las alternativas que ajustan por inflación.

“Para tomar una posición conservadora, como regla general tenemos que considerar alternativas de elevada liquidez, corta duración y de precios relativamente estables”, sintetizó Jonathan Spitz, head sales trader en Balanz.

El analista consideró que la primera alternativa que cumple con esos requisitos son los fondos money market, ya sean en pesos o en dólares, como el que ofrece su compañía. “Son de rescate inmediato y su valor sube de forma leve y consistente en el tiempo. Esto nos permite esquivar grandes saltos en los precios, al mismo tiempo que compensamos los efectos inflacionarios”, explicó.

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Nicolás Guaia, CEO de Max Capital Asset Management, afirmó: “Para el inversor conservador, recomendamos carteras 100% renta fija en este momento. El conflicto en Medio Oriente, donde las declaraciones de Donald Trump generan alta volatilidad en todos los mercados bursátiles, con lo que una pequeña porción podría compensar el rendimiento de las inversiones conservadores del portafolio”.

Teniendo eso en cuenta, para los inversores dolarizados, Guaia recomendó fondos de renta fija corporativa, dado que la deuda soberana está siendo afectada por el conflicto en Medio Oriente. “El inversor que opta por pesos, y considerando que en el segundo trimestre el Banco Central todavía tendría flujo neto positivo de dólares, recomendamos inversiones o fondos de corto plazo, como el Max Ahorro Pesos”, indicó.

Con respecto a instrumentos financieros puntuales, Spitz mencionó a la letra CER que vence el próximo 29 de mayo. “Ofrece cobertura contra la inflación de marzo, que recibiría el impacto de ajustes en precios de educación y posiblemente otros impactos producto de la suba en los commodities”, indicó.

Para quienes tengan dólares locales, el ejecutivo de Balanz recomendó los Bopreales (strip C o D), ya que consideró que brindan una buena cobertura. Y añadió que aquellos que tengan dólares en el exterior (cable), en tanto, pueden recurrir a bonos del Tesoro de Estados Unidos.

“En el caso de una cartera de inversión conservadora para el segundo trimestre del año, nos focalizaríamos en activos de renta fija exclusivamente. Así, entre un tercio y la mitad de la cartera estaría invertido en obligaciones negociables en dólares de empresas de primera calidad de Argentina; luego aproximadamente un tercio en bonos provinciales en moneda extranjera, que presentan buenos créditos y rendimientos levemente superiores a las obligaciones negociables”, sumaron desde el equipo de Advisory de Puente.

Por último, agregaron que la parte restante de la cartera estaría invertida en activos con rendimientos en pesos. “En este caso, si se buscan activos de muy corto plazo, las Lecap (Letras de capitalización) son una buena opción y, para inversiones de 6 meses en adelante, los bonos ajustables por CER, con vencimientos a partir de octubre 2026 en adelante, complementarían las inversiones”, cerraron. (con información de TN)