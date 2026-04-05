Murió una mujer en un incendio en el barrio Pampa Central

Una mujer falleció este domingo luego de que se incendiara una vivienda ubicada en el barrio Pampa Central.

El siniestro ocurrió en horas del mediodía en Bravard al 2.100.

La víctima fue identificada como Cintia Antonella Kees, de 34 años, quien se hallaba sola en el inmueble.

Según indicaron fuentes policiales, el cuerpo de la mujer fue hallado en el baño de la vivienda.

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Todavía no se pudo determinar qué fue lo que originó el fuego. Por el momento, las hipótesis apuntan a una falla en el sector de la cocina.