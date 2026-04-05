De zoológico a Parque Ambiental: avanza otra etapa en el Independencia

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

A seis meses del acto licitatorio, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires adjudicó una nueva etapa de la obra de puesta en valor del parque Independencia, la cuarta desde que se inició la intervención.

Se trata de la materialización de un parque ambiental, el cual ocupará el sector donde hasta 2014 funcionó el zoológico municipal. La obra es financiada con fondos provinciales a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “Fortalecimiento de la Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires”.

Los trabajos fueron adjudicados a Guigivan SRL, una empresa con sede en la localidad bonaerense de Chacabuco, que cotizó en 1.326 millones de pesos.

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La segunda propuesta más baja fue la de GT Construcciones, de Lomas de Zamora, con $ 1.602.170.550, mientras que dos empresas locales, Probrás Bahía SRL y Coince SA, valoraron los trabajos en u$s 1.012.407 –tomando el valor del dólar a $ 1.360, una oferta de 1.376 millones de pesos— y $ 3.186 millones respectivamente.

La propuesta

La intervención a realizar tendrá lugar en el espacio que ocupara el zoológico, reconvirtiendo el mismo en un Parque Ambiental, a partir de la recuperación de algunas edificaciones existentes, la construcción de un nuevo edificio y una cuidada forestación.

El objetivo es “poner en valor las obsolescencias existentes, sumar equipamientos lúdicos, educativos y productivos a partir de un recorrido que fomente la educación ambiental y los potencie como ámbitos comunitarios, mejorando el barrio y la calidad de vida del vecino”.

Los trabajos tienen un plazo de 120 días y su financiamiento está garantizado a través del Acuerdo firmado en 1985 entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el gobierno.

El proyecto

El Parque Ambiental tendrá dos portales indicando sus accesos y contará con un conjunto de sendas peatonales recorriendo el sector. La forestación se realizará con especies autóctonas, las cuales se podrán identificar a partir de una cartelería específica.

El proyecto incluye además un patio de juegos infantiles, un salón de usos múltiples, oficina y baños. También habrá espacios destinados a huerta y otros a esparcimiento, con pérgolas, bancos, cestos y luminarias.

Las pérgolas se ubicarán en coincidencia con las que fueran jaulas del ex zoológico, las cuales serán readecuadas, y equipadas con mesas y bancos.

El proyecto se basó en aspectos definidos desde la municipalidad, prestando atención a las obras preexistentes y respetando los lineamientos del proyecto de puesta en valor concursado en 2021.

El diseño verde utiliza especies representativas de distintas regiones, de modo que el parque ambiental funcione como un centro de interpretación.

“Para lograr una integración adecuada se han trazado canteros con formas orgánicas, definiendo distintos macizos de vegetación arbustiva y herbácea que acompañan a los senderos”, señala el pliego.

El concurso, las etapas

En marzo 2021 se definió la propuesta ganadora del Concurso provincial de anteproyectos para la re funcionalización y puesta en valor del Parque Independencia, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia y promovido desde la Municipalidad.

El concurso apuntó a crear conciencia sobre la importancia de ese espacio, propuso la adecuación de las construcciones existentes y el objetivo de generar un referente urbano-arquitectónico cultural.

Desde entonces se han concretado tres etapas, algunas iniciadas durante la anterior gestión municipal, otras retomadas por la actual, luego de algunos meses de paralización de los trabajos.

Con la puesta en marcha del Parque Ambiental sólo quedará pendiente la que será la última etapa, que incluye la construcción de una calle recostada sobre el límite del parque con el Tiro Federal, enlazando las calles Balboa y D`Orbigny, la cual va a servir para sumar un sector del paseo hoy ignorado y sin destino.

Un poco de historia

El Parque de la Independencia (tal su nombre oficial) nació por ordenanza del Concejo Deliberante del 13 de enero de 1911, la cual se creó, en la chacra 428, un espacio recreativo.

La iniciativa perteneció al señor Augusto Brunel, presidente del Tiro Federal, a partir de una idea del general Pablo Riccheri quien propuso fomentar en el lugar “ejercicios físicos, tiros y baños de natación”.

Dentro de las 32 hectáreas se ubicó el jardín zoológico, espacio que alcanzó fisonomía propia y donde podían verse en un primer momento águilas del Chubut, gallinas de Guinea, cigüeñas, un guanaco, una comadreja, ciervos, jabalíes y faisanes dorados.

Con el tiempo el paseo fue sumando diversas atracciones, algunas desaparecidas --por caso un acuario y el panorama de Bahía Blanca de Augusto Ferrari—, piletas de natación, pista de equitación, jardín botánico y feria de pulgas.