Fuerte temporal en Tucumán: inundaciones, crecidas de ríos, cierre de rutas y tres muertos

Después de las altas temperaturas, se registró un intenso temporal en Tucumán que afectó a la zona sur de la provincia. Las fuertes tormentas dejaron tres muertos y provocaron inundaciones, caídas de árboles y evacuaciones durante la madrugada de este domingo.

Un nene de 12 años murió en San Miguel de Tucumán después de haber recibido una descarga eléctrica mientras jugaba en una calle inundada; mientras que una pareja quedó atrapada en su auto cuando salía de un casamiento.

La caída de agua y los fuertes vientos provocaron la crecida del río Chirimayo, afectando a las zonas cercanas a la ruta 65 y el puente Alpachiri.

Por otro lado, los departamentos de Monteros y Chicligasta registraron calles anegadas, ingreso de agua en las casas y crecidas de ríos. Además, las precipitaciones provocaron una correntada de barro en Piedra Grande.

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El aumento del caudal y el riesgo de socavamiento en el puente hicieron que las autoridades cerraran de forma preventiva la ruta nacional 65 a la altura de Alpachiri.

Una situación similar se vivió en Villa Quinteros y el barrio San Cayetano en Arcadia, donde las ráfagas de viento y la actividad eléctrica provocaron calles inundadas y dificultades para circular.

Debido a las condiciones meteorológicas, algunos vecinos decidieron autoevacuarse al ver que el agua ingresaba en sus casas. Por esa razón, las autoridades recomendaron precauciones como evitar las zonas comprometidas y seguir las instrucciones oficiales. (con información de TN)