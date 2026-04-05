Cinco tries en 19 minutos: cómo Bordeaux vapuleó al Leicester del bahiense Moro

Ben Tameifuna se llevó puesta a casi toda la defensa de Leicester. Pero en un avance, el bahiense Joaquín Moro logró tacklearlo. Foto: Bordeaux Beagles.

Fue una jornada de domingo muy mala para los dos clubes ingleses que se presentaron en Francia, a disputar los octavos de final de la Copa de Campeones de rugby.

Uno de los clubes ingleses fue Leicester Tigers, que con Joaquín Moro como titular, perdió ante el campeón defensor Bordeaux Begles por 64-14 en el estadio Chaban-Delmas de Burdeos.

Al cabo de la primera parte los locales ganaron 36-0, con 78 por ciento de posesión de pelota y territorio, para conseguir un sprint de cinco tries en 19 minutos.

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Bordeaux anotó un total de 9 tries y volvió las acciones casi como un partido entrenamiento ante el joven equipo inglés, que marcha 3º en la liga de su país.

Los locales apoyaron tries vía Cameron Woki (20m), Salesi Rayasi (26m, 67m y 75m), Maxime Lucu (32m), Louis Bielle-Biarrey (34m), Maxime Lamothe (38m), Ben Tameifuna (46m) y Arthur Retiere (71m). Las conversiones de Maxime Lucu (5, más un penal) y Hugo Reus (3).

En Leicester llegaron al ingoal Izaia Perese (43m.) y Billy Searle (56m.), convertidos por Searle.

El otro club inglés goleado este domingo fue Bristol Bears, que cayó en su visita al Toulouse por 59-26 (40-7 la primera etapa).

En el ganador, que cuenta con las principales figuras del seleccionado francés -al igual que Bordeaux-, participó el centro Santiago Chocobares, quien tuvo un pronto ingreso desde el banco a los 5m. del partido, en reemplazo de Pierre-Louis Barassi, quien sufrió su tercera conmoción cerebral en lo que va del año y lógicamente tuvo que se retirado por protocolo médico.

En Bristol participaron el octavo Benjamín Grondona (titular) y el centro Matías Moroni (suplente).

Los cruces de cuartos de final de la Champions Cup quedaron así:

+ Bath Rugby-Northampton Saints (viernes 10 de abril)

+ Glasgow Warriors-RC Toulon (sábado 11 de abril)

+ Leinster Rugby-Sale Sharks (sábado 11 de abril)

+ Union Bordeaux Bègles-Stade Toulousain (domingo 12 de abril)