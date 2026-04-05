Otra megainversión avanza en silencio, se vienen más locales lejos del centro y una firma que no para de crecer

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? ¿Ya fuiste a la Fiesta del Camarón y el Langostino?

--Hola, José Luis. No, en un rato salgo para allá, pero me dijeron que está muy buena.

--Y no te mintieron. Realmente es un evento para cuidar en nuestra región, no cualquier localidad tiene una fiesta de esta magnitud y calidad.

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--Sí, y como dijimos el domingo pasado, no se trata sólo de una celebración gastronómica, sino también cultural, pero no me refiero a los espectáculos, sino a su objetivo inicial: revalorizar la identidad portuaria y pesquera de White.

--Pensá que la fiesta ya tiene más de 30 ediciones, y ha congregado y congrega multitudes de más de 350 mil visitantes.

--Y ha servido para que la localidad portuaria sea vista y valorada como un lugar para visitar, en una región cada vez más amplia.

--Coincido, así que felicitaciones a todos los que han sido y son parte de este fenomenal evento.

--Por supuesto, y también reconozcamos a las empresas portuarias que, de una manera indirecta, colaboran con la fiesta. Fijate que parar o disminuir la logística durante cuatro días también es algo que tiene sus costos.

--Claro, no lo había pensado. Bueno, Juan, terminamos una semana con muchos temas a nivel nacional e internacional: el aniversario de Malvinas, la ruptura de relaciones con Irán, el alza del petróleo, el viaje del Artemis II, etc, pero hay uno que me sigue llamando la atención.

--¿Cuál?

--El tema de las Propo Fest, el caso que se disparó con la muerte de un anestesista de 31 años en su departamento, quien fue víctima de una sobredosis de propofol y fentanilo y la realización de fiestas privadas donde se utilizan drogas de quirófano y anestésicos robados de hospitales. Y a los pocos días se conoció el caso de un enfermero hallado muerto en Palermo con ampollas de ambas drogas.

--Tenés razón. Estamos hablando de un anestésico de quirófano, no de algo común. Uno cree que ciertas cosas están blindadas, hasta que aparece un caso así y te das cuenta de que no solo circulan... sino que están más cerca de lo que imaginabas.

--Y cuando hablás con gente del sector algunos se muestran sorprendidos y otros te dan a entender, por lo bajo, que estas cosas pasan.

--Bueno, sin ir más lejos, y como reflejó La Nueva, horas después de que trascendiera, en Buenos Aires, la muerte del joven anestesiólogo, acá, en Bahía, los responsables del área de Anestesiología del Hospital Municipal denunciaron en la Fiscalía la desaparición de 25 ampollas de fentanilo.

--¿Y qué se sabe?

--Hasta ahora no mucho, el caso lo tiene el fiscal Mauricio del Cero. Hasta ahora no hay imputados, pero se están tomando testimonios al personal y analizando las cámaras.

--Según las autoridades del hospital, las ampollas estaban en el quirófano central.

--Sí, eso dijeron, e iniciaron un sumario interno. Hay quienes aseguran que el lugar donde estaban las ampollas es un sector autorizado solamente para profesionales y evidenciaba signos de haber sido forzado. Lo concreto es que aún no hay sospechas firmes y no se descarta que el robo haya sido cometido por personal del centro médico.

--Veremos cómo sigue esta historia.

--Te digo más. Todo esto, que suena nuevo, no es tan nuevo.

--¿Cómo que no?

--Y... porque no es la primera vez que surgen alertas en el ámbito local sobre el manejo de anestésicos. Acordate del caso de los seis contagios de hepatitis C, uno de ellos mortal, en una clínica de calle Gorriti.

--Sí, fue un caso registrado en 2012 y hubo tres profesionales condenados.

--Bueno, se habló mucho de que la medicación que usaban, por ejemplo el Propofol, habría salido de dos hospitales locales: el Italiano y el Penna. Tal vez sin tanto ruido, sin tanta exposición, pero el tema ya estaba ahí, dando vueltas.

--Bien, mientras pido los primeros cortados decime por dónde seguimos.

--Sí, empezamos a hablar y aún no tomamos nada. Bueno, si te parece tengo novedades de un tema que podría terminar en otro elefante blanco en pleno centro.

--¡Uh! Seguí.

--Me refiero al edificio histórico que está en Chiclana y Donado, donde hasta no hace mucho funcionó el banco HSBC. Por lo que pude saber el inmueble, hoy propiedad el Banco Galicia, está a la venta.

--Sí, ya sé, no me digas nada, tenés miedo de que termine como varios otros edificios históricos de la ciudad, por caso el de Colón y Vicente López, donde funcionó el Banco Hipotecario, o el caso del edificio del Hotel Sudamericano (ex Centro de Compras de la Coope).

--Exacto. El edificio fue inaugurado en 1922 como sede del banco Anglo Sud Americano, luego albergó al Banco de Italia y Río de la Plata, a la Banca Nazionale del Laboro, que lo puso en valor, y después, 20 años atrás, fue adquirido por el HSBC. Hoy es propiedad el Banco Galicia y ya lo puso a la venta.

--Tengo algunos ahorros, capaz me interesa. ¿Cuánto piden?

--Ja, ja, 1.585.000 dólares. ¿Llegás? Es un edificio (bien patrimonial de la ciudad) con una superficie total de 806 m2 cubiertos y dos baterías de baños.

--Mmm... Por ahora paso, pero ojalá tenga un rápido comprador porque el centro no resiste más la presencia de edificios abandonados que terminan perjudicando al entorno.

--Coincido, y volviendo al tema del inmueble de Colón y Brown: el otro día pasé y comprobé su terrible deterioro. Realmente me asombró y preocupó. Ojalá alguien se interese y lo reconvierta, pero yo lo veo muy, muy difícil.

--Tenés razón Aunque esté cercado, asusta. Hubo varios proyectos: torre sobre el edificio histórico, hotel boutique + desarrollo inmobiliario y centro comercial o usos mixtos, pero ninguno avanzó.

--Acordate que la Muni lleva muchos años intimando a los propietarios, que no viven en la ciudad, por una gran deuda de tasas e impuestos e incluso tendrían varias cuestiones legales que resolver entre ellos.

--Ok. Seguí tirando info.

--Dale. Los que parece que sí invierten y generan cambios positivos son los miembros de una tradicional familia vinculada a la industria ladrillera en la zona de Aldea Romana.

--¿Una familia vinculada a los midgets?

--Ya sé en quién estás pensando, pero no. Esta es otra familia con hornos de ladrillos en esa zona. Bueno, el tema es que piensan construir un gran complejo de locales comerciales y oficinas sobre terrenos de su propiedad, en calle Bermúdez, cerca del Club Midgistas del Sur.

--Buen dato.

--No lo tengo en detalle, pero me dicen que el proyecto es muy lindo, con una construcción moderna, toda vidriada, y contempla cinco locales, con un gran coffee bar en la esquina y una amplia terraza. Supongo que más adelante te podré ir dando mayores detalles, pero, si no me equivoco, estará ubicado en la esquina donde dobla la 519 A.

--Impecable, pero que esto no decaiga, vamos con más novedades para este boletín.

--Ja, ja, Dale. Te cuento que Berezia, la heladería artesanal 100 % bahiense, sigue dando señales de crecimiento en la ciudad. Fijate que ya tiene cinco sucursales en funcionamiento y una nueva fábrica próxima a ser inaugurada. Me parece importante señalártelo porque la marca atraviesa una etapa de expansión, renovación y apuesta fuerte al mercado local.

--Sí, claro, muy buena noticia. En el último tiempo vi que varias de sus sedes fueron reacondicionadas.

--Exacto, una de las intervenciones más visibles fue la de Rosario y Cuyo, donde se amplió y reorganizó el espacio para que resulte más cómodo en distintos momentos de consumo. Pero no fue la única.

--Si tenés más data seguí.

--También hubo mejoras en la sucursal de Villa Rosas, en avenida Arias 2150, y en la histórica sede de Ingeniero White, en San Martín 3280, donde nació la marca. A eso se suma la anteúltima apertura, en Garibaldi 326, justo frente a la plaza de Villa Mitre, y la más reciente, en avenida Alem 2015.

--Indudablemente la marca tiene una presencia cada vez más fuerte en distintos puntos de Bahía Blanca.

--Mirá, según me comentó Martín, encargado del área de comunicación de la empresa, los socios Alberto “Beto” Reparaz y Juan Álvarez proyectan para este 2026 una etapa clave para la firma. Entre los principales objetivos aparece la inauguración de una nueva fábrica y también asoma la posibilidad de seguir expandiéndose con una nueva boca en un sector de la ciudad donde, aseguran, vienen siendo pedidos desde hace años.

--Bueno, felicitaciones para esta empresa próxima a cumplir dos décadas en la ciudad.

--Sin duda, y te digo más, la nueva planta no sólo marcaría un salto en escala y profesionalización, sino que además abriría la puerta a otros proyectos, como una línea de franquicias y una modalidad de visitas abiertas a la comunidad. ¿Querés otro dato de emprendedores locales?

--Claro.

--Este es de una escala menor pero también me parece digno de destacar. Me refiero a Lucho y Seba, dos emprendedores gastronómicos en foodtruck. Hace tres años comenzaron con su primer carro “Punto Burguer” en varias ferias de la ciudad, fiestas zonales, eventos privados y en el estival de midgets. Bueno, me escribieron a mi correo jflorin@lanueva.com, para contarme que incorporaron un segundo carro dedicado a la venta de churros, con cocción en el momento.

--Bien, habrá que probarlos, Juancho, pero ahora tirá alguna breve reflexión sobre lo que paso el viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping, entre los comerciantes y miembros del gremio de Empleados de Comercio.

--Algo muy sencillo. Me parece que las diferencias, si son irreconciliables, deben dirimirse en la Justicia, pero jamás debe recurrirse a la violencia para resolver un conflicto. Nada más que eso. Lo que pasó me parece lamentable.

--Ok, hace rato que estamos charlando y me comentaste nada sobre grandes inversiones.

--Bueno, si bien resulta raro que esas novedades abunden, también debo decirte que en Bahía no venimos nada mal.

--La semana pasada me hablaste de la decisión de Adecoagrego y ACA, los nuevos dueños de Profertil, de construir una nueva planta de urea en Bahía, junto a la actual.

--Exacto, y acordate que te comenté que Pampa Energía seguí analizando la posibilidad de levantar una al lado de la termoléctrica whitense. ¿Te acordás?

--Sí, por supuesto. Me dijiste que en unos meses más podría haber definiciones concretas, y que todo iba más que bien.

--Exacto. Bueno, ahora se conoció que Pampa, a través de su subsidiaria Fertil Pampa SAU, presentó ante el BID Invest, la institución del Banco Interamericano de Desarrollo, dedicada a financiar al sector privado en América Latina y el Caribe, un proyecto por US$ 1.500 millones para instalar una planta de urea en Bahía Blanca.

--Entiendo que es una muy buena noticia, pero seguro vos tenés más info para compartir.

--El tema es así: si bien Pampa no se refirió al tema, extraoficialmente se sabe que avanza con el proyecto local. Y esto que se conoció días atrás indica que la empresa está buscando fondos para la construcción. Ojo, el desarrollo técnico de la obra aún no está terminado, pero van avanzando en la búsqueda de financiamiento.

--Ah, entiendo, la idea es no perder tiempo.

--Claro, cuando ven que el proyecto es más o menos viable y tienen un valor de referencia, se lanzan a buscar fondos. Esto es clave porque, a veces, el costo del dinero te puede hacer caer una iniciativa. En definitiva, el tema parece muy encaminado y en algunos meses seguramente habrá más novedades.

--Ojalá sean positivas. Crucemos los dedos. Si se concretan estas dos plantas de fertilizantes, más el megaproyecto de TGS, el área portuaria va a tener un movimiento muy importante en los próximos años.

--Exacto, y te digo que le sigas poniendo fichas a un proyecto que impulsa una cerealera porque podría definirse a corto plazo.

--¿Te referís a una multinacional de origen francés?

--Vos sabrás, je, je. La idea consiste en construir una planta con instalaciones de molienda y fabricación de aceite, según tengo entendido. Esperemos, es muy posible que a mitad de año tengamos novedades.

--Dale, vamos levantando campamento.

--Sí, dale. Se me hizo tarde y tengo que salir para el puerto, espero que haya quedado algo rico.

--Apurate, Juancho.

--Ah, y el jueves no te pierdas la presentación de "No se quiere lo que no se conoce", el libro donde nuestro amigo Marito Rey Saravia, en un impecable trabajo, refleja buena parte de la historia del rugby en Sportiva.

--Me imagino que debe estar lleno de jugosas anécdotas.

.--No tengas dudas. Bueno, José Luis, muy felices Pascuas para vos y para todos los que nos siguen cada domingo.

--Muchas gracias, Juan, igualmente. Nos vemos la semana que viene.