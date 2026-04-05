Mercado automotor en la ciudad: cada vez se venden más autos híbridos enchufables

Los híbridos enchufables combinan un motor de combustión con uno eléctrico y una batería de mayor capacidad. / Fotos: Rodrigo García y Emmanuel Briane-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

A partir de la incorporación de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, de manera inocultable el mercado automotriz está viviendo una transformación sin precedentes. En el caso de la plaza bahiense, el incremento del sector en 2025 sido del 116 % respecto del año previo (143 unidades versus 66), con la particularidad de una mayor aceptación de los híbridos enchufables.

¿De qué se trata? Los PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle o vehículo eléctrico híbrido enchufable) combinan un motor de combustión (nafta o diesel) con uno eléctrico y una batería recargable externamente. Ofrece autonomía eléctrica de entre 50 y 150 kilómetros para el uso diario y motor de combustión para viajes largos. Se destaca por su alta eficiencia y menores emisiones.

“En Bahía Blanca el mayor movimiento se produce en los PHEV porque permite un ahorro económico muy grande y, además, contribuye a la sustentabilidad disminuyendo la huella de carbono”, afirmó Gustavo Gallego, del Grupo GRP.

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“Para las distancias que recorremos en nuestra ciudad, de unos 15 o 30 kilómetros diarios para ir y volver al centro, estos autos permiten usar la batería que se regenera con el uso, lo que termina ofreciendo una autonomía muy eficiente”, explicó.

De los citados 143 automóviles de 2025, 101 de ellos corresponden a la característica PHEV y 35 a MEHV ((Mild Hybrid Electric Vehicle, o híbridos suaves), que combinan un motor de combustión con un pequeño motor eléctrico que asiste en la aceleración y en el ahorro de combustible.

Respecto del alza del 116 % en la comparación interanual del segmento, Gallego sostuvo que obedece a varios factores.

“Primero porque existe un comportamiento marcado por la novedad y por el contagio entre los consumidores. El ingreso de marcas chinas al país ha generado un efecto novedoso que despierta un gran interés”, dijo.

“Se trata de una tendencia que vino para quedarse y que marcará el futuro de la industria automotriz”, dijo Gustavo Gallego.

“Además, muchas marcas tradicionales están realizando alianzas estratégicas con grupos chinos para ofrecer vehículos, ya sean totalmente eléctricos o híbridos enchufables, con una tecnología y conectividad que el cliente actual demanda fuertemente”, describió Gallego, en diálogo con La Nueva.

—¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de estos modelos en el mercado actual?

—La principal fortaleza es, sin duda, la tecnología y el confort. Los autos chinos ya no tienen nada que envidiarle a ningún otro vehículo y entran con precios muy competitivos. Sin embargo, la mayor debilidad de estas marcas es la posventa, ya que muchas operan a través de importadores y no directamente, lo que limita la capilaridad, o red de concesionarios, que sí tienen las marcas tradicionales.

—¿Crees que este crecimiento se consolidará durante el corriente año?

—No solo creo que se va a consolidar, sino que el crecimiento será exponencial. Es una tendencia que vino para quedarse y que marcará el futuro de la industria automotriz.

—¿Cómo repercute la tendencia en la plaza local?

—Bahía Blanca suele tener un comportamiento muy lineal con lo que sucede a nivel nacional.

“Aunque en las grandes urbes como Buenos Aires el crecimiento es mayor debido a las exenciones impositivas y de patentes, que aún no se han trasladado plenamente aquí, en nuestra ciudad ya es muy común ver este tipo de autos en la calle. El interés es creciente”.

—Existe una diferencia importante entre el uso urbano y los viajes por nuestro país en razón de la extensa geografía. ¿Cómo afecta esto a la decisión de compra?

—Ahí es fundamental hacer una diferencia. En las ciudades, la electrificación corre con ventaja, pero en un país con las distancias de la Argentina el auto térmico todavía tiene beneficios logísticos.

“Nosotros podemos recorrer 400 kilómetros y no llegar a una ciudad, grande incluso, que tenga la infraestructura energética necesaria para abastecer la carga. Por eso entiendo que la industria aquí está mutando hacia el híbrido enchufable”.

—¿El aumento del precio de los combustibles acelera esta transición?

—Totalmente. Aunque el valor del crudo es volátil por el conflicto bélico en Medio Oriente, su tendencia al alza es un aliciente para decidir la compra. A medida que el petróleo suba y los precios de los híbridos enchufables se vuelvan más atractivos, estos vehículos corren con una ventaja definitiva en el mercado.

Las marcas

La tendencia creciente hacia la electrificación del parque automotor local quedó expresada en los números finales expuestos por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomma), compilada por Karina Aragón, del Grupo GRP.

Los registros anuales de 143 unidades representan un incremento superior al 116 % respecto de las 66 unidades patentadas durante 2024. Nota: impacta que en los tres primeros meses del corriente año se hayan superaron las 82 unidades.

El análisis mensual revela un comportamiento dinámico, con una aceleración notable en la segunda mitad del año. Mientras que el primer semestre cerró con 47 unidades, el segundo período sumó 96 patentamientos.

Septiembre se posicionó como el mes récord con 30 vehículos vendidos, seguido por agosto (19) y octubre (17). En el extremo opuesto, febrero registró el nivel más bajo de actividad con solo 2 unidades.

El mercado bahiense mostró una clara preferencia por ciertas terminales, con este detalle:

—Toyota: se mantuvo como líder absoluto con 54 unidades vendidas (35 Corolla Cross), lo que representa aproximadamente el 38 % del mercado total en la ciudad.

—BAIC: la marca de origen chino ocupó el segundo lugar con 27 unidades (BJ30, 26), destacándose su extraordinario desempeño en septiembre, mes en el que concentró 12 de sus ventas.

—Audi: completó el podio con 11 unidades (A5, 5), liderando el segmento de alta gama.

Otras marcas con presencia relevante incluyeron a Haval (10 unidades, con 6 H6), BMW (8), Ford (8) y Renault (8). El informe también destaca la participación de firmas como Foton y Mercedes-Benz (Benz), ambas con 4 unidades, y Chevrolet con 3.

Mientras tanto, la oferta en la ciudad se ha diversificado notablemente, alcanzando a un total de 17 marcas que registraron —al menos— una venta de tecnología híbrida o eléctrica durante el año. Entre ellas figuran marcas con un solo patentamiento como Coradir (la opción de movilidad eléctrica nacional), Chery, DS, Fiat, Great Wall y Honda.

El panorama refleja no solo más ventas, sino también una mayor confianza de los bahienses en las nuevas tecnologías de propulsión, apoyada por una oferta cada vez más variada en los concesionarios locales.

Las claves

El mayor interés por el auto híbrido enchufable obedece a:

—Superación de las limitaciones de infraestructura: en la Argentina la distribución de puntos de carga eléctrica todavía no es suficiente para cubrir las grandes distancias entre ciudades. Mientras que un auto eléctrico depende totalmente de encontrar una estación de carga con la capacidad energética adecuada, el híbrido enchufable ofrece una ventaja logística al utilizar su motor térmico en zonas donde no hay provisión eléctrica suficiente.

—Adaptabilidad geográfica: en las grandes urbes la electrificación puede funcionar bien por la geolocalización de puntos estratégicos, pero en el resto del país se pueden recorrer 300 o 400 kilómetros sin llegar a una ciudad grande que tenga la infraestructura necesaria para abastecer a un vehículo puramente eléctrico.

—Eficiencia en el uso urbano diario: para trayectos cotidianos (como puede suceder en una ciudad como Bahía Blanca), el híbrido enchufable permite un ahorro económico significativo. Con estos vehículos se puede utilizar la autonomía eléctrica para el día a día y, además, cuentan con tecnología de regeneración de batería durante el uso, lo que optimiza su rendimiento sin depender constantemente de un enchufe.

—Transición tecnológica: la industria está mutando hacia lo híbrido enchufable porque permite al usuario cargar el vehículo en su hogar, o en puntos cruciales, pero manteniendo la seguridad de un motor tradicional para viajes largos, que los coloca en una posición de ventaja competitiva actual sobre los eléctricos puros en el mercado local.

—Sustentabilidad y ahorro: combinan el beneficio ambiental de disminuir la huella de carbono con un incentivo económico, especialmente ante el aumento del precio de los combustibles, volviéndose una opción más atractiva a medida de que sus precios de venta se vuelven más competitivos.

“El costo de mantenimiento está por debajo de un vehículo a combustión”

Los beneficios para el usuario y el impacto de las nuevas tecnologías de origen chino no son pocas y apuntan a un crecimiento exponencial.

“El mercado automotriz argentino está atravesando un cambio de era. Lo que hace pocos años parecía un nicho lejano, hoy muestra cifras de crecimiento que sorprenden a la industria”, dijo Mauricio Hojman, del Grupo Antelo (GWM, Great Wall Motors; Changan; JMEV y Mitsubishi), en diálogo con Pool de Periodistas durante la edición 2026 de Expoagro.

—¿Cuáles son las expectativas para 2026 en la Argentina?

—Estamos ante un crecimiento muy acelerado. En 2022, el mercado electrificado representaba solo el 2 % del total y para el cierre de 2025 esa cifra subió al 5 %.

Mauricio Hojman.

“Sin embargo, lo más impactante ha sido el arranque de este año: en enero y en febrero, con la llegada de vehículos de origen chino, ya estamos alcanzando el 12 % de participación. Es decir, en apenas dos meses hemos duplicado la performance del año pasado. Esto se debe, en gran medida, a la extensión de beneficios arancelarios y al desembarco de nuevos modelos, que llegan con volúmenes muy importantes para insertarse con fuerza”.

—¿Cuáles son los principales argumentos o ventajas que impulsan a los usuarios a volcarse por estas nuevas tecnologías?

—Hay varios factores, pero el económico es central. Estamos ofreciendo vehículos eléctricos desde los 20.000 dólares e híbridos desde los 29.000 dólares; son precios muy competitivos para el nivel de equipamiento que tienen. Además del precio de compra, el costo de mantenimiento está muy por debajo de un vehículo a combustión. A esto se suman beneficios impositivos y de movilidad- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, la patente está bonificada por dos años y, luego, tiene una escala progresiva hasta pagar el 100 % recién al quinto año. También hay zonas con peajes bonificados, lo que termina siendo una conveniencia real para el bolsillo del cliente.

—Se habla de una suerte de bisagra en la industria. En ese caso, ¿cómo se posiciona el país respecto del resto de la región?

—Es un cambio de era, que ya vimos en Europa y que ahora es una realidad en la región. Chile fue el pionero hace años, luego se sumó Uruguay y, hoy, Brasil ya tiene más del 10 % de su parque automotor electrificado. México sigue un camino similar e, incluso, hay planes de marcas chinas para producir estos vehículos directamente en Brasil.

“Todo este movimiento regional va a repercutir inevitablemente en la Argentina, trayendo cada vez más oferta, marcas y modelos”.

—¿Qué tan determinante es el contexto normativo actual para que estos precios sean posibles?

—Es fundamental. El contexto nos favorece gracias a la eximición del arancel del 35 % para vehículos electrificados que vienen de ciertas zonas, entre ellas China. Siempre que el valor FOB del auto sea menor a 16.000 dólares y se trate de un vehículo electrificado, podemos ingresarlos sin ese arancel. Esto nos permite, en la Argentina, ofrecer precios muy similares a los que se manejan en el resto del mundo, ampliando la oferta y dándole más opciones al consumidor final.