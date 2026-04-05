La puntaltense Carla Cáceres es la primera egresada en Matemática Aplicada de la UNS

Por Natalia Miguel

La joven puntaltense Carla Cáceres es la primera egresada de la Licenciatura en Matemática Aplicada de la Universidad Nacional del Sur.

Luego de cumplir con su trayectoria escolar, del nivel Inicial al Secundario, en el Instituto Estrada, optó por la Licenciatura en Matemática hasta que en 2024 se habilitó la opción a la que pudo acceder merced a la similitud de algunas materias.

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“Me pude cambiar y ya quedé adelantada. Los alumnos que ingresaron a esta carrera cuando se incorporó a la UNS se estarán recibiendo en 2029”, dijo Carla, quien hoy festeja su cumpleaños número 23.

Esta fue la charla que mantuvo vía telefónica con La Nueva.

- ¿Qué puertas te abre este título?

- “Pensando en la salida laboral, la carrera es bastante versátil. Se puede trabajar en la industria optimizando procesos, organizando cadenas de suministros o bien en el área de Logística y Transporte, planificando rutas o gestionando recursos. También en bancos o entidades financieras, analizando riesgos; o en ciencia de datos y la inteligencia artificial que son temas muy en auge. En este caso, se puede trabajar con grandes bases de información para apoyar la toma de decisiones”.

- ¿Por cuál te gustaría inclinarte?

“Me interesa la optimización de cadenas de suministros en la industria. Es más, a eso dediqué mi trabajo final de la carrera”.

- ¿Y te gustaría ejercer en el área educativa?

- “Sí, claro, el título permite dedicarse a la investigación y a la docencia universitaria.

- Traes una base importante porque, por ejemplo, siempre estuviste ligada a las Olimpiadas de Matemática.

- “La historia es bastante larga. Competí siete años en las Olimpiadas. Empecé cuando tenía 9 años y llegué hasta los niveles nacional y provincial. Gané premios en ambos niveles”.

- ¿Siempre con el apoyo tu papá (ingeniero en la disciplina)?

- “Él fue mi primer maestro, me animó para ingresar en este mundo de la Matemática. Me inculcó el amor por esta carrera. Uno puede responder o no, pero creo que él me lo supo transmitir y yo lo capté. Eso se lo agradezco mucho”.

- Más allá de la influencia familiar, ¿por qué no optaste por una carrera de letras o, tal vez, arte?

“Creo que desde muy chica estuve ligada a la Matemática. Tiene que ver con mi familia. Mi papá se dedica a todo lo relacionado con la Matemática y quiso enseñarme al respecto, pero yo también tenía muchas ganas de aprender. Fui avanzando. Luego empecé con las Olimpiadas, lo cual potenció mi conocimiento y mis ganas de seguir aprendiendo porque el hecho de competir, motiva mucho a estudiar. Es como competir en un deporte. Y una vez que terminó todo ese periodo, me di cuenta que quería estudiar algo relacionado con Matemática. Busqué por el lado de Economía, Contabilidad o alguna ingeniería pero había materias que no me convencían y, por lo tanto, ingresé a la Licenciatura en Matemática”.

- Y ahora con el diploma en mano, ¿qué le podés decir a los más jóvenes para animarlos con los números?

- “La Matemática da mucho terror. Tiene que ver la forma en que te la presentan y enseñan. Creo que hay investigar un poco para qué sirven las cosas, dónde podemos utilizarlas y es lo que hice en esta carrera. Al ser Matemática Aplicada me dediqué a investigar dónde, justamente, se puede aplicar, en qué ramas interviene, y la verdad que es muy amplio. Eso puede llegar a despertar interés en los más chicos.

Una buena manera de aprender Matemática es con juegos, como los sudokus o los de lógica, son interesantes y todo tiene un poco de pensamiento matemático detrás, de razonamiento. En su momento me divertía con eso y de a poquito pienso que despierta el interés y se aprende más fácil”.

- ¿También a sacarse los fantasmas?

- Sí, tal cual, sacarnos los fantasmas de esta materia. Lo que sucede es la típica: cuando estás en la escuela te preguntás para qué me va a servir esto. Pienso que esa pregunta hay que contestarla y de esa forma el interés te lleva a querer entender”.

- ¿Tenés pensado seguir estudiando o la idea es trabajar?

- “Me gustaría ponerme a trabajar en la industria. Las empresas tienen que saber cuál es el alcance de la carrera. Por eso, estas notas son importantes”.

- ¿Querés desempeñarte en la Argentina o trasladarte a otro país?

- “Me gustaría irme, pero tendría que ver qué oportunidades se presentan. Afuera se puede validar el título”.

- Una cuestión de la que mucho se habla es la ansiedad y el estrés entre los estudiantes ¿Cómo manejaste estos temas mientras hacías una carrera universitaria?

“La verdad que en los primeros años estaba estresada, es una realidad. Lo que sí puedo decir es que ahora que lo miro desde el otro lado, una vez finalizados mis estudios, me pregunto por qué el estrés. Me sucedió hasta que me fui acomodando. Hay que aprender a transitarlo y organizarse. Hay veces que nos estresamos por cosas que realmente no lo requieren; hay que ocuparse más que preocuparse.

Ahora lo veo distinto, veo que es una etapa de disfrute, que cada examen que se rinde, cada clase, hay que sacarle un provecho. No me perdí de nada en los años de estudio. Hay que aprender a desprenderse de la famosa 'culpa del estudiante' y darle a cada cosa el lugar que le corresponde. Aprovechar a vivir cada momento.

Hay que ser perseverante, las cosas se dan a la larga o a la corta, no hay que bajar los brazos y también saber esperar los momentos adecuados para cada cosa”.