Fuerte comunicado del titular del CD rosaleño: "No más rehenes de la prepotencia sindical"

"Desde los sectores que apostamos al crecimiento y la reconstrucción de nuestra región, manifestamos nuestro más enérgico repudio ante los hechos de violencia y bloqueo acontecidos recientemente en el Shopping de Bahía Blanca. Es inadmisible que, en el contexto de una ciudad que lucha por recuperarse tras dos catástrofes climáticas, un grupo de inadaptados pretenda marcar el destino económico de todos mediante el uso de la fuerza y el caos.

"Denunciamos un modelo sindical agotado que, lejos de proteger al trabajador, lo utiliza como escudo para ejercer aprietes que solo generan parálisis. Este esquema de confrontación permanente es el principal obstáculo para que Bahía Blanca y las localidades de la zona logren salir adelante. No se puede permitir que minorías ruidosas alteren el orden público e impidan el legítimo derecho al trabajo y a la libre empresa.

"Libertad de Trabajo: Exigimos garantías para que cada comerciante y empleado que decida cumplir con sus tareas pueda hacerlo sin temor a represalias o bloqueos.

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"Seguridad Jurídica: La región necesita inversiones para reconstruirse; nadie invierte en una ciudad donde el orden depende del capricho de una patota.

"Basta de Extorsión: El diálogo debe ser la vía, pero el orden no es negociable. La reactivación económica no puede ser rehén de quienes viven del conflicto.

"Bahía Blanca y la región tienen el potencial para levantarse, pero para ello es imperativo desterrar estas prácticas arcaicas que solo buscan el beneficio de unos pocos a costa del esfuerzo de muchos.

"¡Dejen trabajar a los que quieren sacar el país adelante!", expresa el comunicado que lleva la firma de Pablo A. Gómez, presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales.