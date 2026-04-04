El Mallorca de Demichelis amargó al Real Madrid y le sirvió el título a Barcelona

El duelo entre Martín Demichelis y Franco Mastantuono quedó en poder del DT argentino. Mallorca --que pugna por evitar el descenso-- le ganó agónicamente a Real Madrid 2 a 1, en el marco de la 30ª fecha de la máxima división del fútbol español.

Con este triunfo, el elenco de "Micho" salió de la zona de descenso a 8 jornadas de la finalización.

Mastantuono ingresó a los 75 minutos cuando su elenco ya perdía 1 a 0.

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Real Madrid quedó a 7 puntos de Barcelona, que venció como visitante a Atlético de Madrid por 2 a 1.

Manu Morlanes abrió la cuenta para el conjunto mallorquín.

El brasileño Eder Militao estableció la paridad para el Merengue a falta de 2 minutos.

Sin embargo, el kosovar Vedat Muriqi le dio el triunfo a Mallorca en el minuto 91.

Lo dio vuelta

Giuliano Simeone puso en ventaja a Atlético Madrid a los 39 minutos, pero Barcelona lo dio con los tantos del inglés Marcus Rashford (43m.) y el polaco Robert Lewandowski (a los 87m).

En el Colchonero de Diego Simeone vio la roja Nicolás González, cuando se jugaban 51 minutos del primer tiempo.

En el perdedor fueron iniciales Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada.