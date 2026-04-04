En un sufrido partido, Navone venció a Van de Zandschulp y se clasificó a la final del ATP de Bucarest

El tenista argentino Mariano Navone (47°) venció en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp (53°) y se clasificó a la final del ATP 250 de Bucarest.

La raqueta oriunda del municipio bonaerense de 9 de Julio llegaba a estas semifinales tras ganarle este viernes al eslovaco Alex Molčan por 3-6, 6-2 y 6-3 mientras que el neerlandés oriundo de Wageningen venía de vencer al bosnio Damir Džumhur con un cómodo 6-3 y 6-3.

En el Centrul National de Tenis de la capital de Rumania, el argentino Navone sufrió el primer set ante el neerlandés que quebró de entrada, ganó el primer game de servicio sin perder un solo punto y mantuvo su saque. Si bien el bonaerense se acomodó en el 3-1 en contra, lo cierto es que Van de Zandschulp lo doblegó y se llevó la manga por 7-5.

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Navone volvió a sufrir en el inicio del segundo set y estiró esto hasta el 3-5 y con match point en contra. Sin embargo, desde ese entonces, el neerlandés no logró cerrar el partido y el argentino empezó a crecer, logrando ponerse 5-5 y terminar forzando una tercera manga en el tie break que ganó por 7-6(3).

En un tercer set que fue palo y palo entre el argentino y el neerlandés, el bonaerense se lo terminaría llevando con un 7-5 tras tres horas y media de partido.

Así, Navone clasificó a su segunda final en Bucarest y esperará en la gran definición del domingo al ganador del partido entre el húngaro Fábián Marozsan y el español Daniel Mérida.