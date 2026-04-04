Una mujer murió tras un incendio en el quincho de una casa

Una mujer falleció esta mañana como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante un incendio registrado en el quincho de una vivienda ubicada en el sector del barrio Kilómetro Cinco.

Fuentes oficiales indicaron que tomaron conocimiento del hecho poco antes de las 8, cuando se dio aviso sobre la presencia de fuego en un inmueble situado en 9 de Julio al 1.100.

Al lugar concurrieron bomberos del cuartel Central, la guardia de Defensa Civil y efectivos policiales de la seccional Segunda.

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El dueño de la casa manifestó que se despertó y advirtió las llamas y la presencia de su esposa en el interior del sitio.

Los voceros señalaron que los efectivos constataron que la puerta del lugar estaba cerrada, por lo que debieron violentarla para ingresar y sofocar el incendio.

Allí constataron el deceso de Claudia Tessio, de 65 años de edad, como consecuencia de las heridas padecidas.

Por el caso se iniciaron actuaciones con intervención de la UFIJ N° 7 y se aguardan las pericias para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.