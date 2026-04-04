Profesores, redes sociales y un tema complejo en Los Amantes del Cine

Continuando con sus estrenos de cine de calidad y cine de autor, el Círculo De Amantes Del Cine proyectará "Beata ignoranza", del realizador italiano Massimiliano Bruno.

Este nuevo estreno, al igual que el anterior, forman parte de una serie casual de films en los que se plantea el impacto social de la adicción a las llamadas "redes sociales" a través de los smart-phones.

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"Beata ignoranza" es una comedia en la que dos profesores de secundaria, amigos y enemigos, se plantean la utilidad real de las redes sociales: ¿es comunicación real o no son más que una manera de compartir banalidades? Ambos tienen opiniones distintas: el primero está totalmente integrado en la modernidad mientras que el segundo es un hombre tradicional y “a la vieja escuela”.

-Nominada como Mejor Historia Original y Nominada a Mejor Actor (compartido entre Marco Giallini y Alessandro Gassmann) por el Sindicato Italiano de Cronistas Cinematográficos 2017.

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición SINE QUA NON de no usar los smart-phones ("celulares") en ninguna de sus funciones ni smart-watchs durante la proyección.

"Beata ignoranza" será estrenada el domingo 5 de abril y vuelta a proyectar el martes 7 , en el Cine Visual, a las 19:30. No se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la proyección.