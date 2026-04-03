La abogada que estuvo presa en Brasil acusada de racismo habló del video de su padre: “Lo repudio”

En medio de la fuerte repercusión por el video en el que su padre aparece realizando gestos racistas en un bar, Agostina Páez expresó su rechazo de manera contundente.

La abogada santiagueña, que recientemente regresó al país tras haber estado más de dos meses retenida en Brasil acusada de injuria racial, utilizó sus redes sociales para tomar distancia de lo ocurrido.

“Siento la necesidad de aclarar algunas cosas. No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando”, escribió en una historia de Instagram, en referencia a las imágenes que se viralizaron en las últimas horas.

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Según explicó, al momento del episodio ella se encontraba en su casa, acompañada por personas de su entorno más cercano que la asistieron durante todo el proceso judicial.

El punto más fuerte de su descargo estuvo dirigido a la conducta de su padre, Mariano Páez, quien fue captado en un bar de Santiago del Estero imitando los gestos y sonidos de un mono. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente”, afirmó sin rodeos.

Y agregó: “No puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

Las imágenes generaron una inmediata reacción pública, no solo por el contenido en sí, sino también por el contexto: el gesto replicaba la conducta por la cual la propia Agostina fue denunciada en Brasil, en un episodio ocurrido en un bar de Ipanema que derivó en su detención y posterior prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

En su mensaje, la joven también hizo una autocrítica sobre su propia situación judicial. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, sostuvo.

Además, se refirió al impacto emocional que atraviesa tras meses de conflicto.

“Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo, y es muy triste”, expresó.

Y cerró con una frase que refleja el desgaste de la situación: “No se termina más esta pesadilla. Qué horror”.

Agostina Páez regresó a la Argentina luego de que la Justicia brasileña le concediera un hábeas corpus, que le permitió salir del país tras el pago de una fianza.

A pesar de ello, su situación judicial aún no está resuelta, ya que deberá esperar en Santiago del Estero el fallo definitivo, que podría conocerse en las próximas semanas. (Fuente: TN).