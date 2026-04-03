Pilar Sordo en Bahía: el desafío de aprender a querernos a través de nuestras palabras

En el mundo de las relaciones, el lenguaje lo es todo. Pasamos gran parte del día cuidando las formas: buscamos las palabras justas, intentamos dar una buena impresión y dejar un "buen sabor" en el otro. Nos esforzamos por ser empáticos y constructivos con amigos o jefes porque sabemos que cuidar el tono es clave para caer bien.

Sin embargo, cuando nos toca hablarnos a nosotros mismos, el estándar suele bajar... y mucho. Bajo esta premisa, Pilar Sordo presenta su conferencia "Dime cómo te hablas y te diré cuánto te quieres", una invitación a revisar ese diálogo interno que, al final del día, es el que construye nuestra realidad y nuestro bienestar emocional.

Un cambio de frecuencia con Pilar Sordo

A veces, nos acostumbramos tanto a ese "ruido" de autocrítica que ni siquiera notamos lo mal que nos tratamos. Si nos interesa tanto dar una buena impresión con los demás, ¿por qué no empezar por "quedar bien" con nosotros mismos? Al final del día, vos sos la persona con la que vas a convivir siempre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cambiar esa frecuencia y empezar a ser un poco más compasivos con nuestros procesos es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Por eso, la cita con Pilar Sordo en el Teatro Don Bosco se presenta como esa pausa obligatoria para aprender a ser nuestro mejor aliado en lugar de nuestro juez más severo. Es, en definitiva, un regalo para uno mismo: una oportunidad para transformar la relación con nuestra propia voz y vivir de forma más plena.

Un encuentro para vos mismo

Si sentís que es el momento de transformar tu diálogo interno y buscar herramientas prácticas de bienestar, podés sumarte a esta experiencia con doble oportunidad de horario:

- Fecha: Viernes 10 de abril.

- Funciones: 18:30 hs. y 21:00 hs.

- Lugar: Teatro Don Bosco.

- Tu lugar: Asegurá tu espacio para este momento de reflexión haciendo clic en este enlace https://ticketbahia.com/site/front-datosEvento.php?idEvento=1060