Edición especial de Gran Hermano: Andrea del Boca y Brian Sarmiento pasarán una noche hot

En el marco de un programa especial por la celebración de pascuas, los participantes de Gran Hermano atendieron "el teléfono dorado" y recibieron mensajes de sus familiares que buscaron brindar aliento a un mes y medio de aislamiento.

En el momento que timbró el teléfono, Cinzia Francischiello eligió a Andrea y Brian para que pasen una noche romántica juntos y vean 50 Sombras de Grey's.

Si bien, el beneficio podía ser utilizado para enviar a una pareja o a amigos que mantengan un vínculo positivo, lo utilizó para dejar en evidencia el roce negativo entre los protagonistas.

Además, Santiago del Moro se comunicó con los "hermanitos" y dejó videos con mensajes de los familiares y amigos. El conductor contó que la producción debió eliminar diversas palabras claves que podían filtrar información del afuera.

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Entre los saludos, se destacó el novio de Cinzia que, además de dejarle su aliento, informó que la joven venezolana dará "el sí" en el altar, durante diciembre próximo y tras la salida del certamen.

Respecto a los familiares de Andrea del Boca, se mostraron su madre, su tía, su hija Anna y el perro: "Son todo para mí, un motor, quienes me mantienen firme y me dan fuerzas para seguir adelante", se explayó la intérprete.

La misma artista reiteró, antes de los mensajes, unas palabras hacia los excombatientes de la guerra de Malvinas y sostuvo: "Las Malvinas son argentinas". (NA)