Edición especial de Gran Hermano: Andrea del Boca y Brian Sarmiento pasarán una noche hot
Los participantes del programa recibieron con gran emoción los saludos de sus familiares por las Pascuas.
En el marco de un programa especial por la celebración de pascuas, los participantes de Gran Hermano atendieron "el teléfono dorado" y recibieron mensajes de sus familiares que buscaron brindar aliento a un mes y medio de aislamiento.
En el momento que timbró el teléfono, Cinzia Francischiello eligió a Andrea y Brian para que pasen una noche romántica juntos y vean 50 Sombras de Grey's.
Si bien, el beneficio podía ser utilizado para enviar a una pareja o a amigos que mantengan un vínculo positivo, lo utilizó para dejar en evidencia el roce negativo entre los protagonistas.
Además, Santiago del Moro se comunicó con los "hermanitos" y dejó videos con mensajes de los familiares y amigos. El conductor contó que la producción debió eliminar diversas palabras claves que podían filtrar información del afuera.
Entre los saludos, se destacó el novio de Cinzia que, además de dejarle su aliento, informó que la joven venezolana dará "el sí" en el altar, durante diciembre próximo y tras la salida del certamen.
Respecto a los familiares de Andrea del Boca, se mostraron su madre, su tía, su hija Anna y el perro: "Son todo para mí, un motor, quienes me mantienen firme y me dan fuerzas para seguir adelante", se explayó la intérprete.
La misma artista reiteró, antes de los mensajes, unas palabras hacia los excombatientes de la guerra de Malvinas y sostuvo: "Las Malvinas son argentinas". (NA)