Otra muerte vinculada al propofol: un enfermero tenía 50 ampollas en su departamento

Un enfermero entrerriano de 44 años apareció muerto este viernes en un departamento alquilado en Palermo, rodeado de potentes anestésicos de uso exclusivo en nosocomios, como Propofol.

Diversas fuentes de la investigación ya vinculan este episodio al escándalo que derivó en la muerte de un anestecista. El reciente hallazgo ocurrió luego de que su familia perdiera el contacto el pasado lunes, tras su reciente llegada a la Ciudad de Buenos Aires por trabajo.

Trascendió que el cuerpo presentaba signos de "venofusión" y múltiples pinchazos en su antebrazo derecho, compatibles con una inyección reciente. Los investigadores hallaron en la cocina del inmueble decenas de ampollas de Fentanilo y Propofol, drogas que no se consiguen en farmacias comerciales.

En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento. Sin embargo, no hay señales que haya habido alguien más en el lugar para hacerle el "ambuceo", técnica para ventilación en pacientes. (C5N)