Qué son las “Propo fest”, las fiestas clandestinas con medicamentos robados

La muerte de Alejandro Zalazar, un joven anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, sacó a la luz un fenómeno inquietante: las llamadas “Propo fest” (fiesta del propofol), supuestas reuniones clandestinas en las que se habrían utilizado drogas hospitalarias con fines recreativos.

El caso comenzó a investigarse en febrero, cuando Salazar -exresidente del Hospital Rivadavia- fue encontrado muerto en su casa. La causa fue una sobredosis de propofol y fentanilo, anestésicos de uso exclusivo hospitalario. Junto a su cuerpo, la policía secuestró medicamentos y una bomba de infusión, lo que alertó a las autoridades sanitarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De los hospitales a las fiestas privadas

La investigación determinó que los fármacos que usó el fallecido provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se identificó a un anestesista y a una residente de tercer año como presuntos responsables del robo y distribución de las drogas. Ambos ya no trabajan en la institución, que inició un sumario interno y denunció los hechos ante la Justicia.

A partir de ese momento, comenzó a circular entre médicos y residentes el término “Propo fest”, usado para describir reuniones clandestinas donde se suministrarían propofol y fentanilo a conocidos con fines recreativos. Según testimonios y mensajes de WhatsApp, existirían dos modalidades:

“Viajes controlados”: personas que pagan para experimentar un estado de relajación extrema bajo la supervisión de un profesional, que podía asistir ante emergencias como apnea o paro respiratorio.

Fiestas privadas o sexuales: reuniones íntimas organizadas por el anestesista fallecido, donde las drogas se ofrecían a un círculo de conocidos.

El toxicólogo Francisco Dadic explicó que este tipo de sustancias actúan sobre áreas muy primitivas del cerebro, generando un consumo altamente peligroso incluso para quienes conocen su manejo. “La utilización sin un seguimiento médico estricto puede llevar a cuadros de altísima gravedad”, advirtió.

El comunicado del Hospital Italiano

Tras el hallazgo de las drogas en la casa del anestesiólogo, la Justicia inició una investigación por sustracción y uso indebido de estupefacientes. En paralelo, el Hospital Italiano denunció ante las autoridades el robo de medicamentos dentro de la institución, con el objetivo de determinar cómo salieron del inventario y quiénes podrían ser responsables.

A través de un comunicado enviado al canal TN, desde el Italiano indicaron que se adoptaron medidas administrativas sobre las personas involucradas.

La situación fue advertida gracias a una denuncia interna, que se comunicó a la Dirección del hospital. Además, se dio intervención a la Justicia, y el Italiano se puso “a disposición para colaborar plenamente con la investigación en curso”.

Por esta denuncia, dos directivos del Italiano declararon en la causa. Del mismo modo, fuentes de la gobernación porteña aclararon que “no hubo denuncias de faltante de insumos en los hospitales del sistema público”.

El comunicado de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires

“La problemática del consumo de sustancias es una realidad que atraviesa no solo a la medicina, sino a todas las profesiones y ámbitos de la sociedad. En este sentido, durante el proceso formativo y a través de la Subcomisión de Bienestar Profesional, se trabaja activamente en la prevención, el acompañamiento y la detección temprana, mediante instancias educativas específicas y mecanismos de control”, indicaron.

Además, aclararon que los hechos investigados habrían ocurrido en un ámbito privado.

“Son cuestiones de la vida privada, de las cuales nos ocupamos y preocupamos en la medida que cualquier institución puede hacer respecto al ámbito privado de los profesionales que la integran. La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires tiene como misión la formación de profesionales de excelencia basada en estándares académicos, éticos y humanos que se sostienen a lo largo del tiempo”, cerraron. (TN)