Caso Propofol: quién es “Tati” Leclercq y cómo quedó vinculada a la investigación por robo de fármacos

La figura de Chantal “Tati” Leclercq cobró relevancia en la investigación por el denominado “Caso Propofol”, que se inició tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y derivó en una causa por el presunto desvío y uso indebido de fármacos hospitalarios.

Leclercq es médica residente en anestesiología y su nombre surgió en el expediente a partir de una ampliación de denuncia en la que aportó su testimonio sobre el consumo de sustancias y su vínculo con otros protagonistas del caso.

La joven mantenía una relación de amistad con el anestesista fallecido, con quien coincidió durante su etapa como residente en el Hospital Rivadavia, y admitió haber consumido propofol con él “en una oportunidad” fuera del ámbito hospitalario.

Además, también aparece vinculada a la médica Delfina “Fini” Lanusse, imputada en la causa por el presunto robo de medicamentos, con quien compartía espacios académicos en la Universidad Austral y laborales, lo que la ubica dentro del círculo cercano investigado por la Justicia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No obstante, Leclercq no se encuentra imputada en el expediente, aunque su rol es considerado relevante como nexo entre distintos involucrados en una investigación que busca determinar si existió una red de obtención y consumo de drogas de uso médico fuera del ámbito sanitario.

El caso, que tiene como eje la utilización de sustancias como propofol y fentanilo, continúa avanzando mientras se analizan responsabilidades dentro del sistema de salud y posibles irregularidades en el manejo de estos fármacos. (N/A)