Se afianza el otoño: cómo será la jornada sabatina en lo climático en Bahía Blanca
El pronóstico de Satelmet anticipa las variable de temperatura que tendrá el primer sábado del mes de abril.
Bahía Blanca vivirá este sábado una jornada marcada por condiciones otoñales, con un comienzo frío y una evolución hacia un ambiente más agradable con el correr de las horas.
Según Satelmet, la mañana tendrá cielo despejado, buena presencia de sol y viento leve del sector sur y la visibilidad será buena.
La temperatura mínima alcanzará los 11 grados centígrados.
Por la tarde, se espera un ascenso de la temperatura que llevará los valores a un nivel templado, con máximas cercanas a los 19 grados y continuidad del buen tiempo.
El viento rotará al sudeste y se mantendrá leve, mientras que la radiación ultravioleta será alta.
Hacia la noche, el cielo seguirá despejado y las temperaturas volverán a descender, generando un ambiente frío. La medianoche se transitará con una máxima de 11 grados centígrados.
En lo que respecta a Monte Hermoso y Pehuen Co, el clima será frío con cielo poco nuboso a fresco.
Habrá un marcado descenso de temperatura y el viento será moderado del sector sur.
La temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados centígrados.