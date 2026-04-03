Se afianza el otoño: cómo será la jornada sabatina en lo climático en Bahía Blanca

Bahía Blanca vivirá este sábado una jornada marcada por condiciones otoñales, con un comienzo frío y una evolución hacia un ambiente más agradable con el correr de las horas.

Según Satelmet, la mañana tendrá cielo despejado, buena presencia de sol y viento leve del sector sur y la visibilidad será buena.

La temperatura mínima alcanzará los 11 grados centígrados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por la tarde, se espera un ascenso de la temperatura que llevará los valores a un nivel templado, con máximas cercanas a los 19 grados y continuidad del buen tiempo.

El viento rotará al sudeste y se mantendrá leve, mientras que la radiación ultravioleta será alta.

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado y las temperaturas volverán a descender, generando un ambiente frío. La medianoche se transitará con una máxima de 11 grados centígrados.

En lo que respecta a Monte Hermoso y Pehuen Co, el clima será frío con cielo poco nuboso a fresco.

Habrá un marcado descenso de temperatura y el viento será moderado del sector sur.

La temperatura oscilará entre los 13 y 17 grados centígrados.