Qué esconde la sanción de Chelsea a Enzo Fernández y cómo quedó expuesta la doble vara del club inglés

Sorpresiva, llamativa y polémica, la suspensión de Chelsea a Enzo Fernández generó un escándalo que expuso la doble vara aplicada por el club inglés y abre un interrogante: ¿qué esconde la sanción al argentino...?

"En cuanto a su persona no tengo nada para decir, pero creo que se cruzó una línea", sostuvo el entrenador Liam Rosenior al anunciar que no contará con el mediocampista durante dos partidos luego de que haya declarado que Madrid es una ciudad en la cual le gustaría vivir.

La decisión de los Blues trajo al presente las recientes palabras de Marc Cucurella, quien al ser consultado en la previa de España-Egipto sobre un posible interés de Barcelona dijo que "son situaciones difíciles de rechazar".

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La respuesta del lateral no fue tomada con la misma severidad que la de Fernández y hasta el propio técnico explicó que "el suyo es un caso aparte" y reveló que tuvo "una charla fantástica con Marc", quien "está totalmente comprometido y quiere estar aquí".

"Enzo no entendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es un tipo muy profesional, pero no entendemos el castigo porque no menciona ningún club ni dice que quiera irse del Chelsea, ni mucho menos", contó Javier Pastore, representante del campeón del mundo en The Athletic.

El exfutbolista y actual empresario reveló una posible razón que explicaría la medida tomada con Fernández.

"Se habló de renovar su contrato, pero no llegamos a un acuerdo. Las condiciones no eran las adecuadas para nosotros ni para el jugador. Puede ser que esto haya molestado al club", sostuvo.

"Nuestro plan tras el Mundial es reunirnos de nuevo con Chelsea y, si no se llega a un acuerdo, explorar otras opciones", sentenció Pastore.