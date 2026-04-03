Enzo Fernández, suspendido en el Chelsea por sus declaraciones sobre el Real Madrid

El mediocampista Enzo Fernández fue suspendido por su actual equipo, el Chelsea de Inglaterra, por sus comentarios acerca del Real Madrid: “Se pasó de la raya”.

Todo comenzó hace pocos días, mientras Fernández estaba en la Argentina por la doble fecha FIFA de marzo. Durante un programa de stream, el mediocampista multicampeón con la Selección confesó que le gustaría vivir en Madrid, en lo que fue un claro guiño hacia el Real Madrid, un club que mostró interés en él en varias ocasiones.

Esto no cayó nada bien en el Chelsea y rápidamente tomaron la decisión de suspenderlo.

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“Enzo Fernández no jugará mañana ni contra el Manchester City. No tengo nada malo que decir de él, pero se pasó de la raya y tuvimos que sancionar a Enzo”, reveló el director técnico del Chelsea, Liam Rosenior.

De esta manera, Enzo Fernández se perderá dos partidos claves que podrían marcar el destino de la temporada del Chelsea. El primero de ellos es contra el Port Vale, por los cuartos de final de la FA Cup, mientras que ante el Manchester City en la Premier League están prácticamente obligados a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Pese a haber ganado el Mundial de Clubes a mediados del 2025, el Chelsea tuvo una muy floja temporada 2025/26, en la que no pudo dar pelea en la Premier League ni en la Champions y en el mejor de los casos podrá conformarse con la FA Cup.

Enzo Fernández llegó al Chelsea a principios del 2023, luego de su increíble actuación en el Mundial de Qatar 2022. Durante su estadía en el conjunto londinense, el oriundo de San Martín disputó un total de 161 partidos, en los que anotó 28 goles y repartió 29 asistencias.

Además ganó la Conference League y el Mundial de Clubes 2025. (NA).