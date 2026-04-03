Ferro, con Jano Martínez y Bettiga, no pudo en la final ante Obras: 90-78

Jano Martínez (Ferro) llega para tapar un nuevo intento de Tyler Sabin, que le dio 26 puntos a Obras, con 6-11 en triples. Foto: La Liga Contenidos.

Con la participación del bahiense Jano Martínez y del pringlense Valentín Bettiga, Ferro Carril Oeste no pudo en la final ante Obras Basket y cayó 90-78, en la final de la Copa Islas Malvinas que concluyó anoche en Formosa.

Allí el equipo campeón también se quedó con un importante premio como la clasificación a la Liga Sudamericana.

En el conjunto ganador el extranjero Tyler Sabin fue el máximo goleador y figura, con 26 puntos.

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En el Verde el base Jano Martínez terminó con 2 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 32m54s, mientras que Bettiga aportó 12 unidades, 4 rebotes y una asistencia en 28m47s.

Obras había llegado a la final tras protagonizar una verdadera batalla en semis ante Independiente de Oliva. Fue un partido en el que el equipo de Núñez dominó durante gran parte del desarrollo, pero que se le volvió cuesta arriba en el cierre. Después de sostener la ventaja durante toda la noche, tuvo que resistir la reacción rival, sobrevivir a un empate agónico y atravesar dos tiempos suplementarios para quedarse con el triunfo por 122 a 113.

Del otro lado, Ferro construyó su clasificación con un final que ya quedó grabado en la memoria reciente del torneo. Ante La Unión de Formosa, en un partido cerrado, físico y cambiante, encontró la victoria en la última acción. Con apenas 2,2 segundos en el reloj, Emiliano Lezcano tomó una pelota suelta y convirtió un triple imposible sobre la chicharra para sellar el 90-89 y desatar la locura. Un desenlace de película que le dio a Ferro el pase a la definición.