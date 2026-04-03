Riquelme pedirá que Boca lleve 4.000 hinchas al Monumental para el Superclásico

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, pedirá que 4.000 hinchas de Boca puedan asistir al estadio Monumental para el próximo Superclásico ante River, en una movida que apunta a reinstalar la presencia de público visitante en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol argentino.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa surge de cara al encuentro que disputarán el Millonario y el Xeneize el domingo 19 de abril en Núñez, por una nueva fecha del Torneo Apertura, y contempla que, en caso de prosperar, también pueda avanzarse más adelante con una lógica de reciprocidad para que los simpatizantes de la “Banda” tengan su lugar cuando el cruce se juegue en La Bombonera.

En el Monumental, el último Superclásico con hinchas visitantes fue el 28 de octubre de 2012, por la 12ª fecha del Torneo Inicial, y terminó 2-2: River se había puesto 2-0 por los goles de Leonardo Ponzio y Rodrigo Mora, pero Boca lo empató con tantos de Santiago Silva, de penal, y Walter Erviti sobre el final.

En el Monumental, el último Superclásico con hinchas visitantes fue el 28 de octubre de 2012, por la 12ª fecha del Torneo Inicial, y terminó 2-2

Ese partido quedó como el último River-Boca en Núñez con presencia de público xeneize, porque al año siguiente empezó a consolidarse la prohibición de visitantes en el fútbol argentino.

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En tanto, el último Superclásico en La Bombonera con hinchas visitantes fue el 5 de mayo de 2013, por la 12ª fecha del Torneo Final, cuando Boca y River empataron 1-1 con goles de Santiago Silva y Manuel Lanzini.

A partir de junio de ese año, tras la muerte del hincha de Lanús Javier Gerez en la previa de un partido ante Estudiantes, se profundizó la prohibición del público visitante en el fútbol argentino, y desde entonces, el cruce entre ambos pasó a jugarse, salvo excepciones puntuales, sólo con simpatizantes locales.

La intención del titular boquense aparece en un contexto en el que la vuelta paulatina de los visitantes volvió a instalarse en algunos partidos, y encuentra además un antecedente inmediato en la Copa Libertadores: este jueves se confirmó que Boca podrá llevar 2.000 hinchas a Chile para el debut del martes 7 de abril frente a Universidad Católica en el Claro Arena.

En Boca entienden que la experiencia internacional puede transformarse en un respaldo para abrir la discusión también en el plano local.

La autorización para ese encuentro fue comunicada por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, quien aclaró que el ingreso de los simpatizantes boquenses estará sujeto al cumplimiento de una serie de exigencias de seguridad por parte de Cruzados, entre ellas el refuerzo del operativo y la correcta segregación entre ambas parcialidades.

Con ese escenario, en Boca entienden que la experiencia internacional puede transformarse en un respaldo para abrir la discusión también en el plano local. Por ahora no hay confirmación oficial sobre la presencia de visitantes en el Superclásico, pero la intención de Riquelme ya asoma como un tema de agenda a poco más de dos semanas del cruce con River. (NA).