Si bien Liniers está acostumbrado a ser gran protagonista de la elite del fútbol liguista, la temporada 2026 asomaba como una etapa de transición. Por primera vez en mucho tiempo, se apeló a una dupla técnica que poco tiene que ver con la historia del club, aunque la llegada de Jonathan Ribes y Jonathan Romero encontró rápidamente buenos resultados y en tres fechas está compartiendo el sitial de privilegio.

Con un plantel mucho más corto que anteriores, la dupla apostó por varios chicos, como el caso de Valentín “Toto” Bertoni. El volante ofensivo –con mucho sentido de pertenencia— viene de marcar un gol en la goleada ante La Armonía 4 a 1 que dejó al chivo con muchas expectativas.

“Creo que pudimos cambiar rápido el chip a pesar de una derrota en el debut. Contra Villa Mitre no hicimos un mal partido (derrota 2 a 0) y salimos a jugar con Bella Vista con muchas ganas de hacer las cosas bien y llevarnos los tres puntos”, sostuvo Bertoni a modo de presentación.

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“Ese buen resultado que conseguimos en la Loma nos dio mucha confianza para empezar a sumar en la tabla. Somos muy conscientes dónde estamos, el club que representamos y que Liniers tiene una historia detrás que hay que defender”, añadió el pibe de 20 años.

--Imagino que el éxito del domingo pasado genera más tranquilidad.

--Las sensaciones del triunfo ante La Armonía fueron muy buenas porque de a poco vamos demostrando que somos chicos del club que toda la vida tuvimos ganas de representar a Liniers en la primera división. Y, ahora que tenemos la oportunidad, tratamos de dejar todo en cada partido.

--¿Qué modificaron de aquel primer partido a la actualidad?

--Creemos que el punto más importante fue el de la concentración. En Villa Mitre tuvimos 5 minutos fatales en el cual perdimos el partido, pero en bella vista ya estuvimos mentalizados desde el vestuario para estar enchufados durante los 90 minutos. Y contra La Armonía lo sostuvimos.

--¿Esperaban estar tan bien en la tabla?

--Sinceramente, nunca nos pusimos a pensar si íbamos a estar arriba o abajo en la tabla. Hay que tener en cuenta que el torneo es muy largo, pero en Liniers siempre te demanda pelear el campeonato y ganarlo. Y vamos hacer todo posible para estar a la altura.

--Están todos muy apretados. ¿Te sorprendió este arranque?

--La verdad que no me sorprende porque sabemos que en esta Liga todos los equipos son buenos. Creo que será una temporada muy pareja como en años anteriores.

--¿Están en una etapa de transición?

--Creo que no, a pesar de nuestro corto promedio de edad como equipo. Estamos en un club que demanda estar a la altura y con trabajo y humildad vamos hacer todo lo posible para que sea un gran año para todos.

--¿Qué te gusto hasta acá del equipo?

--Creo que lo principal es la entrega que tiene; no damos una pelota por perdida y, cuando se puede, intentamos jugar. Pero se deja la vida en cada pelota y, cuando las cosas no salen, seguimos corriendo.

--¿Y a corregir?

--Debemos estar concentrados todo el partido y no perder la cabeza cuando las cosas no salen. Obviamente, todos los días tenemos cosas por mejorar y vamos a seguir trabajando para que se vayan saliendo lo mejor posible.

--¿Qué sentís casa vez que metés un gol con esta camiseta?

--Siempre son sensaciones hermosas. Constantemente vivo un sueño vistiendo estos colores y el poder defenderlos ya es un privilegio hermoso.

“Hacer goles es una de las cosas más lindas que hay en el fútbol, pero bueno no hay que volverse loco. Lo importante es que el equipo gane y que uno pueda aportar con lo que pide el cuerpo técnico. En mi caso, trato de cumplir la función de la mejor manera posible”, amplió.

--¿Puede ser el año de tu consolidación?

--Ojalá que sí. Tengo que trabajar para ir ganándome las cosas como vengo haciendo. Este es un plantel más corto, por lo cual tengo más posibilidades y, si Dios quiere, de a poco se van dando las cosas.

--¿Qué sentís que incorporaste en estos años de estar en Primera?

--Creo que ya agarré el ritmo de primera división, estoy aportando un poco más en la marca y más sacrificio. Sé que no tengo que tener mucho tiempo la pelota en los pies porque no hay tiempo en esta división. Todavía soy chico y sigo aprendiendo día a día y siempre con ganas de mejorar.

--¿Qué te genera el momento que está viviendo Liniers?

--Algo de tristeza porque sabemos que el club no está en su mejor momento, pero nos hemos levantado de situaciones aún peores. Liniers y su gente es muy grande y tengo mucha fe en que las cosas, de a poco, van a ir cambiando. Creo que el club va a volver a brillar, que es a lo que se acostumbró en los últimos tiempos.

--Libertad representará una gran prueba. ¿O no?

--Sin dudas. Se viene un partido muy lindo contra Libertad. Tiene un equipo muy bueno, se reforzó bien, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo. Y si bien sabemos que no somos los favoritos, llegamos de la mejor manera y con muchas expectativas.

EL NÚMERO

3—

Son los goles que lleva “Toto” en la Primera de Liniers. Le anotó dos a La Armonía y uno a Bella Vista. Debutó en el Clausura del 2023 y suma 38 cotejos con la casaca albinegra.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.