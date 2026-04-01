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Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.

Serán publicadas en la edición impresa del día domingo.

@lanuevacom en Instagram

La foto de la semana en La Nueva. es de Fabian Olivera con el usuario @fabianoliveraph en Instagram. ¡Felicidades!

Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Esteban Lindstrom @lindstromesteban, Monica Huss @fotoartemh y Marcelo García @mar__raw.

Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.

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