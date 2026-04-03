Nadia Podoroska volvió al tenis tras 14 meses lesionada

La tenista argentina Nadia Podoroska pudo reponerse a pasar 14 meses fuera de la actividad profesional y volvió a jugar en el torneo W35 de Junín, en el que alcanzó la segunda ronda.

La rosarina recibió una invitación para el certamen disputado en la provincia de Buenos Aires y no la desaprovechó: sumó un triunfo en su debut, ante su compatriota Lourdes Ayala (1195°), aunque cayó en segunda ronda con la mexicana Victoria Rodríguez (400°), en tres sets.

La icónica representante del tenis nacional, que alcanzó el puesto 36° del ranking mundial y jugó una semifinal en Roland Garros, había sufrido una lesión en la cadera que fue seguida por otra en el hombro derecho, alejándola del deporte desde la primera semana de enero del año pasado.

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Como ya tuvo que hacer en alguna otra ocasión, Nadia Podoroska tuvo que volver a empezar de abajo. A los 29 años, y sin ranking protegido, la rosarina agradeció una invitación para el W35 de Junín, de categoría ITF, y pudo volver a jugar.

Luego de un triunfo por 6-4 y 6-2 ante Ayala, de 19 años, Podoroska se tuvo que medir ante la séptima mejor rankeada del certamen, la mexicana Victoria Rodríguez, y cayó en tres sets luego de exactamente tres horas de juego.

Aunque pudo igualar el partido al quedarse con el segundo parcial, la argentina tuvo algunos problemas para mantener el servicio, incluso en el set que ganó, y culminó su participación con una ajustada derrota por 3-6, 6-4 y 6-4.

"Arrancamos"

A pesar de no poder seguir sumando triunfos, valoró el hecho de haber podido volver a jugar, afirmando en sus redes sociales “lo importante es que arrancamos”.

Además, Podoroska aseguró que “el sueño se queda de pie”, agradeció al torneo por darle la invitación para disputar el cuadro principal a pesar de no tener ranking y admitió estar “feliz de tener la posibilidad de volver a entrar a una cancha de tenis y estar preparada para competir nuevamente después de 14 meses”.

Durante su larga ausencia del deporte profesional, luego de una lesión sufrida tras representar a la Selección argentina en la United Cup de enero del año pasado, la tenista argentina había participado de distintas conferencias en la ciudad rosarina, mostró su evolución paulatina en su cuenta de Instagram y había declarado de manera exclusiva ante la Agencia Noticias Argentinas que, aunque tenía algunos pensamientos intrusivos y su recuperación fue lenta, nunca evaluó el retiro como una opción.

Con la planificación del resto de su calendario sin determinar, la argentina deberá depender de distintas invitaciones a torneos de diversas magnitudes en su intento de regresar a la élite del tenis mundial, en la que permaneció durante la mayor parte de su carrera, aunque el paso más importante ya lo dio: no se dio por vencida y pudo volver. (NA).