Lionel Messi y Rodrigo De Paul entrenaron en la nueva casa del Inter Miami

Práctica y reconocimiento de los jugadores del Inter Miami en su nueva casa. Foto: @DNewsOK

El Inter Miami realizó ayer el primer entrenamiento en el Nu Stadium, el nuevo estadio permanente del club que capitanea Lionel Messi, a horas de su inauguración oficial.

Messi y Rodrigo De Paul, junto con el resto del plantel de Inter Miami, se ejercitaron frente a decenas de personas que acudieron por primera vez a las instalaciones, que ya están listas para acoger este sábado su primer partido oficial, cuando Las Garzas se enfrenten al Austin en la sexta jornada de la MLS (20.30 hora de nuestro país).

Sin embargo, las obras continúan en el exterior del escenari -denominado Nu Stadium por motivos publicitarios- ya que el recinto también incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

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El Nu Stadium tiene capacidad para 26.700 espectadores, alrededor de 5.000 más que los que entran en el Chase Stadium, el estadio temporal ubicado en la localidad de Fort Lauderdale en el que el Inter Miami jugó a la espera de tener un hogar permanente.

La construcción del Nu Stadium llevó casi tres años, y pese a su inauguración, el equipo seguirá entrenando habitualmente en sus instalaciones de Fort Lauderdale.