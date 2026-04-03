Bastián fue operado nuevamente y ya acumula más de diez intervenciones quirúrgicas

El menor de 8 años accidentado en los médanos de Pinamar, Bastián Jérez, ingresó al quirofano nuevamente para realizarle una ileostomía, acumulando así más de diez operaciones desde el siniestro.

El menor ingresó al quirofano en la noche del jueves para realizarle una ileostomía para sacarle parte del intestino ya que se le había formado bridas nuevamente en ese órgano.

“Seguimos pidiendo por Basti, por sus intestinos, por su pancita. Por favor hijo, te pido un poquito más mi vida” agregó la madre Macarena Collantes en su comunicado en redes sociales.

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La última operación de Bastián había sido hace dos semanas cuando ingresó al quirófano para colocarle una nueva válvula, después de una tomografía con indicadores mejores que los del estudio anterior.

En el caso hay tres imputados. Se tratan de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas. (NA)