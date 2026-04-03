Denunciaron a rugbiers de un club de Buenos Aires por difundir un video sexual

Una joven denunció a un grupo de rugbiers del club Regatas de Bella Vista (Buenos Aires) por difundir un video sexual sin su consentimiento.

En el escrito, la mujer expuso que mantuvo relaciones de común acuerdo con uno de los acusados, pero que la grabaron y viralizaron el archivo. Se informó que la causa no está relacionada a un abuso sexual o la colocación de ninguna sustancia en las bebidas.

La UFI N°14 de San Martín lleva adelante la investigación luego de la denuncia realizada por una joven que acusó la viralización por redes sociales de un video suyo mientras tenía relaciones sexuales con un jugador de rugbier de dicho club luego de un partido.

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En la presentación, de acuerdo a la información expuesta por TN, señala que varias chicas fueron invitadas al “tercer tiempo” donde todos consumieron bebidas alcohólicas y allí mantuvo relaciones consentidas con uno de los jugadores, pero sostuvo que no sabía que la estaban filmando.

La causa está en etapa de instrucción y se realizan diversos peritajes para determinar la veracidad de la denuncia, supo la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas también circularon chats en los que se acusa de que a las mujeres “le pincharon los vasos con una droga” para aprovecharse de ellas, pero por el momento no se pudo determinar si es verídica esa conversación.

Hasta ahora el club no emitió ningún comunicado sobre esta causa, aunque sí lo hizo con una agresión que ocurrió el pasado 31 de marzo cuando un grupo de jóvenes se peleó en el quincho de la institución. (NA).