Trump ordenó el retiro inmediato del jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le pidió al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, que renuncie y se jubile de inmediato, según informaron a CBS News fuentes familiarizadas con la decisión.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, solicitó la renuncia y jubilación inmediata del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George, informaron a CBS News fuentes cercanas a la decisión.

Una de las fuentes aseguró que Hegseth desea que quien ocupe ese puesto implemente la visión del presidente Donald Trump y la suya propia para las Fuerzas Armadas.

Un alto funcionario del Departamento de Defensa declaró a CBS News: “Agradecemos su servicio, pero era hora de un cambio de liderazgo en el Ejército”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según NBC News, Hegseth venía considerando desde hace tiempo la posibilidad de destituir al máximo responsable del Ejército.

Fuentes consultadas por esos medios indicaron que se esperaba que George permaneciera en el cargo más tiempo, al menos hasta el verano.

El general George fue asistente militar principal del secretario de Defensa Lloyd Austin entre 2021 y 2022, durante la administración Biden, tras décadas de servicio en el Ejército.

Oficial de infantería de carrera y graduado de West Point, George participó en la Primera Guerra del Golfo y en los conflictos recientes de Irak y Afganistán.

El cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército suele desempeñarse en un mandato de cuatro años.

George fue nominado por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, por lo que, de mantenerse el curso habitual, habría permanecido en el puesto hasta 2027, según el reporte de CBS News.

El actual subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Christopher LaNeve, quien fue ayudante militar de Hegseth, asumirá como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. LaNeve fue comandante general de la 82.ª División Aerotransportada entre 2022 y 2023.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que LaNeve es “un líder curtido en combate con décadas de experiencia operativa” y que cuenta con la plena confianza del secretario Hegseth para llevar a cabo la visión de esta administración sin fallos. (N/A)