El despliegue de misiles hipersónicos contra barcos en las guarniciones militares japonesas en Kumamoto y Shizuoka constituye una señal más de que Japón está alejándose de las disposiciones pacifistas consagradas en su Constitución, indicó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova.

El despliegue de sistemas de misiles por parte de Japón en su territorio y la acumulación de arsenales de armas ofensivas reflejan el peligroso rumbo del país hacia la remilitarización, declaró.

“A esto se suma el rechazo a preservar la memoria histórica y la reescritura de la historia, y el resultado podría ser más que trágico”, añadió.

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De acuerdo con Zakharova, Rusia planteó reiteradamente a las autoridades japonesas, a través de canales diplomáticos, el impacto negativo de sus políticas sobre la seguridad y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico.

“Estamos teniendo muy en cuenta estas circunstancias, principalmente en el contexto del desarrollo de las contramedidas necesarias para garantizar un nivel adecuado de la capacidad de defensa de nuestro país”, aseveró.

Los libros

La nueva edición de los libros de texto escolares japoneses, cuya introducción está prevista para 2027, refleja los intentos de Tokio por inculcar un sentimiento revanchista en las generaciones más jóvenes y negar los resultados de la Segunda Guerra Mundial, según Zakharova.

"En los libros de texto actualizados se han ampliado las secciones dedicadas a las reivindicaciones infundadas de Tokio sobre las islas Kuriles del Sur, al igual que aquellas que contienen reivindicaciones territoriales contra otros Estados vecinos. Prácticamente no hay referencias a los crímenes de guerra cometidos por el Japón militarista en la primera mitad del siglo XX," afirmó Zakharova.

Las islas Kuriles del Sur son cuatro islas del Pacífico en disputa entre Rusia y Japón.

En Japón se las conoce como Territorios del Norte. Tokio y sus dirigentes están engañando deliberadamente a su propia generación más joven, privándola de la memoria histórica y distorsionando su comprensión de las realidades geopolíticas actuales, añadió Zakharova.

La posición de China

También China expresó sus serias preocupaciones por el despliegue de misiles de largo alcance por parte de Japón en las prefecturas de Kumamoto y Shizuoka, manifestó Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Según informes de prensa, este tipo de misiles con capacidad de contraataque fueron puestos en servicio por primera vez en dos bases de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa en Japón.

“Con el pretexto de la defensa y el contraataque, Japón está desplegando armas ofensivas, lo que va mucho más allá del alcance de la ‘autodefensa’ y de su política orientada exclusivamente a la defensa”, declaró Mao en una rueda de prensa habitual.

Añadió que el “nuevo militarismo” japonés está poniendo en peligro la paz y la estabilidad regional, y que la comunidad internacional debe mantenerse muy alerta ante ello.

Manifestaciones en Japón

Días pasados, residentes protestaron contra el despliegue por parte del Gobierno japonés de misiles de largo alcance con capacidad de contraataque en las prefecturas de Kumamoto y Shizuoka, Tokio, según informes de Xinhua.

El martes por la tarde se organizaron diversas manifestaciones en Japón, en las que los ciudadanos expresaron su firme oposición a la decisión del Gobierno de desplegar misiles de largo alcance en el país. (NA)