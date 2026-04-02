Trump ratificó que la guerra con Irán "está cerca de concluir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el conflicto con Irán "está cerca de concluir" y justificó la intervención militar como respuesta a 47 años de amenazas contra su país y contra Israel, además de señalar el desarrollo nuclear iraní como un riesgo.

"En apenas 32 días Irán fue destruido y ya no constituye una amenaza. Todo el mundo lo está viendo", sostuvo el mandatario, quien volvió a elogiar a las Fuerzas Armadas estadounidenses y las calificó como "las más fuertes del mundo".

También aseguró que la presencia militar de su país se extenderá "entre dos y tres semanas más", hasta alcanzar los "objetivos estratégicos" en la región de Medio Oriente.

"Lo hicimos todo. Su Marina desapareció. Su Fuerza Aérea fue derrotada. Sus misiles están prácticamente agotados o inutilizados. En conjunto, estas acciones debilitarán al Ejército iraní, aniquilarán su capacidad para apoyar a grupos terroristas y les impedirán construir una bomba nuclear", afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Trump recordó además que, desde su primera campaña presidencial y a lo largo de sus dos mandatos, se comprometió a impedir que Irán acceda a armas nucleares. "Durante los últimos 47 años cometieron actos horribles, sangrientos, muchas atrocidades. Y ahora rechazaron todos los acuerdos (de paz)", señaló.

"(Los iraníes) nunca quisieron abandonar lo que era obvio: seguir produciendo misiles. Pero destruimos su capacidad de amenazar a Estados Unidos. Sus misiles casi no existen. No hay un país como el nuestro en el mundo, somos el número uno", remarcó.

En un discurso de unos veinte minutos, reiteró que Irán "fue diezmado militar y económicamente" y advirtió que "le llevará muchos años reconstruir" su estructura. "Los vamos a golpear muy fuerte. Sus líderes están muertos. Vamos a seguir apuntando a sus centrales eléctricas y su petróleo para terminar con su amenaza siniestra", agregó.

Poco después, el mandatario publicó en sus redes sociales un mensaje en homenaje "a los trece guerreros americanos que dejaron sus vidas en esta lucha, para prevenir a nuestros hijos de la amenaza nuclear de Irán. Los saludamos, y ahora debemos completar la misión en su honor". (NA)