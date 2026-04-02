El ejército israelí afirma haber matado a más de 40 militantes de Hezbolá en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este jueves que abatieron a más de 40 militantes de Hezbolá en ataques aéreos, marítimos y terrestres en el sur del Líbano durante las últimas 24 horas.

Según un comunicado militar, también atacaron decenas de instalaciones de infraestructura terrorista.

Entre los objetivos alcanzados por la fuerza aérea israelí se encontraban decenas de cuarteles generales, depósitos de armas, plataformas de lanzamiento y posiciones de misiles antitanque.

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La armada israelí llevó a cabo un ataque de precisión contra un depósito de armas de Hezbolá, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Durante las operaciones terrestres, las tropas neutralizaron una célula militante de Hezbolá y abatieron a tres militantes armados en motocicletas, según las FDI.

El comunicado añade que los soldados israelíes también desmantelaron decenas de instalaciones de infraestructura, incluyendo puestos de observación, posiciones de lanzamiento de misiles antitanque, escondites subterráneos y depósitos de armas, incautando una gran cantidad de armamento. (Fuente: NA).