Comenzó la segunda jornada de la Fiesta del Camarón y el Langostino en White

Con un importante marco de público y un clima festivo que se sostuvo durante toda la jornada inaugural, comenzó este viernes el segundo día de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino.

El inicio del ciclo dejó como saldo una alta participación de vecinos y turistas, que desde el mediodía se acercaron al predio para disfrutar de una propuesta que combinó gastronomía, espectáculos musicales y actividades recreativas.

La apertura tuvo como eje central la oferta culinaria, con el camarón y el langostino como protagonistas, destacándose la tradicional paella a cargo del Club Huracán, junto a un paseo de emprendedores con productos regionales.

En el plano artístico, el escenario Langostino presentó a Muros, Ibis, Anto Bossio y Lule Vitaquis, mientras que en el escenario Camarón se destacaron los shows de Bomba Cumbia, Solo Rumores, Kapanga y La Delio Valdez, que cerraron la noche con una fuerte respuesta del público.

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Para esta segunda jornada, la programación prevé una continuidad de las propuestas gastronómicas y una nueva grilla musical distribuida en los dos escenarios principales. En el escenario Langostino se presentarán Rumis, Tramontana, Lab M1 y Not Mafia. Por su parte, el escenario Camarón tendrá como protagonistas a Amplificadx, Los Galgos, Bandalos Chinos y Peces Raros.

De acuerdo con la programación oficial, en las próximas jornadas continuarán los espectáculos en vivo con la participación de artistas locales y nacionales, consolidando una grilla que combina distintos géneros musicales y busca atraer a públicos diversos.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta se posiciona nuevamente como un punto de encuentro para la comunidad y un atractivo turístico clave, en una celebración que pone en valor la identidad portuaria y productiva de Ingeniero White y la región.